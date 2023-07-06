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Число заразившихся менингококком в Екатеринбурге выросло до восьми - РИА Новости, 06.07.2023
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20:17 06.07.2023 (обновлено: 20:23 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/infektsiya-1882678162.html
Число заразившихся менингококком в Екатеринбурге выросло до восьми
Число заразившихся менингококком в Екатеринбурге выросло до восьми - РИА Новости, 06.07.2023
Число заразившихся менингококком в Екатеринбурге выросло до восьми
Число заразившихся менингококковой инфекцией в Свердловской области возросло до восьми, из них два случая - летальные, сообщили журналистам в управления... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T20:17
2023-07-06T20:23
здоровье - общество
свердловская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия – радио sputnik
екатеринбург
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Число заразившихся менингококковой инфекцией в Свердловской области возросло до восьми, из них два случая - летальные, сообщили журналистам в управления Роспотребнадзора по Свердловской области. "На 6 июля 2023 года зарегистрировано восемь случаев заболевания, среди которых два - летальные. Все контактные по месту работы и проживания обследованы и взяты под медицинское наблюдение. На территории распределительного центра организован медицинский пост", - говорится в сообщении. Противоэпидемические мероприятия продолжаются. Ситуация находится на постоянном контроле, уточнили в ведомстве.
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свердловская область
екатеринбург
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здоровье - общество, свердловская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия – радио sputnik, екатеринбург
Здоровье - Общество, Свердловская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия – Радио Sputnik, Екатеринбург
Число заразившихся менингококком в Екатеринбурге выросло до восьми

Число заразившихся менингококком в Екатеринбурге выросло до восьми

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Число заразившихся менингококковой инфекцией в Свердловской области возросло до восьми, из них два случая - летальные, сообщили журналистам в управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
"На 6 июля 2023 года зарегистрировано восемь случаев заболевания, среди которых два - летальные. Все контактные по месту работы и проживания обследованы и взяты под медицинское наблюдение. На территории распределительного центра организован медицинский пост", - говорится в сообщении.
Противоэпидемические мероприятия продолжаются. Ситуация находится на постоянном контроле, уточнили в ведомстве.
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Инфекционист Минздрава России дал советы по профилактике менингококка
Вчера, 14:49
 
Здоровье - ОбществоСвердловская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Происшествия – Радио SputnikЕкатеринбург
 
 
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