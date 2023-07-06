https://ria.ru/20230706/infektsiya-1882678162.html
Число заразившихся менингококком в Екатеринбурге выросло до восьми
Число заразившихся менингококком в Екатеринбурге выросло до восьми - РИА Новости, 06.07.2023
Число заразившихся менингококком в Екатеринбурге выросло до восьми
Число заразившихся менингококковой инфекцией в Свердловской области возросло до восьми, из них два случая - летальные, сообщили журналистам в управления... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T20:17
2023-07-06T20:17
2023-07-06T20:23
здоровье - общество
свердловская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия – радио sputnik
екатеринбург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_0:89:3077:1820_1920x0_80_0_0_0076c44c7b4d0b25e092e61998de8d05.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Число заразившихся менингококковой инфекцией в Свердловской области возросло до восьми, из них два случая - летальные, сообщили журналистам в управления Роспотребнадзора по Свердловской области. "На 6 июля 2023 года зарегистрировано восемь случаев заболевания, среди которых два - летальные. Все контактные по месту работы и проживания обследованы и взяты под медицинское наблюдение. На территории распределительного центра организован медицинский пост", - говорится в сообщении. Противоэпидемические мероприятия продолжаются. Ситуация находится на постоянном контроле, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20230706/infektsiya-1882592996.html
свердловская область
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_d9306904530f590a075b57d53c506314.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, свердловская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия – радио sputnik, екатеринбург
Здоровье - Общество, Свердловская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия – Радио Sputnik, Екатеринбург
Число заразившихся менингококком в Екатеринбурге выросло до восьми
Число заразившихся менингококком в Екатеринбурге выросло до восьми