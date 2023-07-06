https://ria.ru/20230706/infektsiya-1882678162.html

Число заразившихся менингококком в Екатеринбурге выросло до восьми

Число заразившихся менингококком в Екатеринбурге выросло до восьми - РИА Новости, 06.07.2023

Число заразившихся менингококком в Екатеринбурге выросло до восьми

Число заразившихся менингококковой инфекцией в Свердловской области возросло до восьми, из них два случая - летальные, сообщили журналистам в управления... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T20:17

2023-07-06T20:17

2023-07-06T20:23

здоровье - общество

свердловская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия – радио sputnik

екатеринбург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_0:89:3077:1820_1920x0_80_0_0_0076c44c7b4d0b25e092e61998de8d05.jpg

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Число заразившихся менингококковой инфекцией в Свердловской области возросло до восьми, из них два случая - летальные, сообщили журналистам в управления Роспотребнадзора по Свердловской области. "На 6 июля 2023 года зарегистрировано восемь случаев заболевания, среди которых два - летальные. Все контактные по месту работы и проживания обследованы и взяты под медицинское наблюдение. На территории распределительного центра организован медицинский пост", - говорится в сообщении. Противоэпидемические мероприятия продолжаются. Ситуация находится на постоянном контроле, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20230706/infektsiya-1882592996.html

свердловская область

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, свердловская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия – радио sputnik, екатеринбург