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В Горловке мирный житель пострадал при обстреле - РИА Новости, 06.07.2023
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09:37 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/gorlovka-1882510531.html
В Горловке мирный житель пострадал при обстреле
В Горловке мирный житель пострадал при обстреле - РИА Новости, 06.07.2023
В Горловке мирный житель пострадал при обстреле
Мирный житель ранен в четверг утром на автобусной остановке в Никитовском районе Горловки из-за обстрела украинскими войсками, повреждены магазины и ряд... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T09:37
2023-07-06T09:37
горловка
донецкая народная республика
сцкк
украина
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 6 июл – РИА Новости. Мирный житель ранен в четверг утром на автобусной остановке в Никитовском районе Горловки из-за обстрела украинскими войсками, повреждены магазины и ряд многоквартирных домов, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 6 июля, по состоянию на 09.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Горловка (Никитовский район) - на автобусной остановке по улице Болотникова ранен мужчина 1962 года рождения", - говорится в сообщении. Отмечается, что в указанном районе повреждены два магазина, остановка, четыре многоквартирных, а также ряд частных домов, обесточен поселок шахты "19/20". Кроме того, в Центрально-Городском районе города украинский обстрел повредил многоквартирный дом и газопровод. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230706/ukraina-1882505016.html
горловка
донецкая народная республика
украина
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горловка, донецкая народная республика, сцкк, украина, стирол, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Стирол, Происшествия
В Горловке мирный житель пострадал при обстреле

В Горловке мирный житель пострадал при обстреле на автобусной остановке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкВъезд в город Горловка
Въезд в город Горловка - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Въезд в город Горловка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 июл – РИА Новости. Мирный житель ранен в четверг утром на автобусной остановке в Никитовском районе Горловки из-за обстрела украинскими войсками, повреждены магазины и ряд многоквартирных домов, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 6 июля, по состоянию на 09.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Горловка (Никитовский район) - на автобусной остановке по улице Болотникова ранен мужчина 1962 года рождения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в указанном районе повреждены два магазина, остановка, четыре многоквартирных, а также ряд частных домов, обесточен поселок шахты "19/20". Кроме того, в Центрально-Городском районе города украинский обстрел повредил многоквартирный дом и газопровод.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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ГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраинаСтиролПроисшествия
 
 
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