https://ria.ru/20230706/gorlovka-1882510531.html

В Горловке мирный житель пострадал при обстреле

В Горловке мирный житель пострадал при обстреле - РИА Новости, 06.07.2023

В Горловке мирный житель пострадал при обстреле

Мирный житель ранен в четверг утром на автобусной остановке в Никитовском районе Горловки из-за обстрела украинскими войсками, повреждены магазины и ряд... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T09:37

2023-07-06T09:37

2023-07-06T09:37

горловка

донецкая народная республика

сцкк

украина

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 6 июл – РИА Новости. Мирный житель ранен в четверг утром на автобусной остановке в Никитовском районе Горловки из-за обстрела украинскими войсками, повреждены магазины и ряд многоквартирных домов, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 6 июля, по состоянию на 09.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Горловка (Никитовский район) - на автобусной остановке по улице Болотникова ранен мужчина 1962 года рождения", - говорится в сообщении. Отмечается, что в указанном районе повреждены два магазина, остановка, четыре многоквартирных, а также ряд частных домов, обесточен поселок шахты "19/20". Кроме того, в Центрально-Городском районе города украинский обстрел повредил многоквартирный дом и газопровод. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230706/ukraina-1882505016.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горловка, донецкая народная республика, сцкк, украина, стирол, происшествия