https://ria.ru/20230706/gorlovka-1882510531.html
В Горловке мирный житель пострадал при обстреле
В Горловке мирный житель пострадал при обстреле - РИА Новости, 06.07.2023
В Горловке мирный житель пострадал при обстреле
Мирный житель ранен в четверг утром на автобусной остановке в Никитовском районе Горловки из-за обстрела украинскими войсками, повреждены магазины и ряд... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T09:37
2023-07-06T09:37
2023-07-06T09:37
горловка
донецкая народная республика
сцкк
украина
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 6 июл – РИА Новости. Мирный житель ранен в четверг утром на автобусной остановке в Никитовском районе Горловки из-за обстрела украинскими войсками, повреждены магазины и ряд многоквартирных домов, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 6 июля, по состоянию на 09.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Горловка (Никитовский район) - на автобусной остановке по улице Болотникова ранен мужчина 1962 года рождения", - говорится в сообщении. Отмечается, что в указанном районе повреждены два магазина, остановка, четыре многоквартирных, а также ряд частных домов, обесточен поселок шахты "19/20". Кроме того, в Центрально-Городском районе города украинский обстрел повредил многоквартирный дом и газопровод. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230706/ukraina-1882505016.html
горловка
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, сцкк, украина, стирол, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Стирол, Происшествия
В Горловке мирный житель пострадал при обстреле
В Горловке мирный житель пострадал при обстреле на автобусной остановке