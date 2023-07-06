https://ria.ru/20230706/ges-1882514508.html
Число погибших при прорыве Каховской ГЭС выросло до 53
Число погибших при прорыве Каховской ГЭС выросло до 53 - РИА Новости, 06.07.2023
Число погибших при прорыве Каховской ГЭС выросло до 53
Еще пять тел погибших обнаружено за два дня в зоне затопления после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области, общее число жертв выросло до 53, рассказал... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T09:46
2023-07-06T09:46
2023-07-06T10:17
херсонская область
разрушение каховской гэс
происшествия
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Еще пять тел погибших обнаружено за два дня в зоне затопления после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области, общее число жертв выросло до 53, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В зоне затопления за минувшие двое суток обнаружены тела еще пяти погибших", - сказал собеседник агентства, добавив, что общее число жертв достигло 53.
https://ria.ru/20230630/vosstanovlenie-1881409755.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , разрушение каховской гэс, происшествия
Херсонская область , Разрушение Каховской ГЭС, Происшествия
Число погибших при прорыве Каховской ГЭС выросло до 53
В Херсонской области число погибших при прорыве Каховской ГЭС достигло 53 человек
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Еще пять тел погибших обнаружено за два дня в зоне затопления после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области, общее число жертв выросло до 53, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В зоне затопления за минувшие двое суток обнаружены тела еще пяти погибших", - сказал собеседник агентства, добавив, что общее число жертв достигло 53.
Лавров рассказал о восстановлении Каховской ГЭС