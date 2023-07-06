https://ria.ru/20230706/ges-1882514508.html

Число погибших при прорыве Каховской ГЭС выросло до 53

Число погибших при прорыве Каховской ГЭС выросло до 53 - РИА Новости, 06.07.2023

Число погибших при прорыве Каховской ГЭС выросло до 53

Еще пять тел погибших обнаружено за два дня в зоне затопления после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области, общее число жертв выросло до 53, рассказал... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T09:46

2023-07-06T09:46

2023-07-06T10:17

херсонская область

разрушение каховской гэс

происшествия

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Еще пять тел погибших обнаружено за два дня в зоне затопления после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области, общее число жертв выросло до 53, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В зоне затопления за минувшие двое суток обнаружены тела еще пяти погибших", - сказал собеседник агентства, добавив, что общее число жертв достигло 53.

https://ria.ru/20230630/vosstanovlenie-1881409755.html

херсонская область

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

херсонская область , разрушение каховской гэс, происшествия