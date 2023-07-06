https://ria.ru/20230706/gaz-1882681922.html

В доме в Кабардино-Балкарии при взрыве газа пострадали шесть человек

В доме в Кабардино-Балкарии при взрыве газа пострадали шесть человек - РИА Новости, 06.07.2023

В доме в Кабардино-Балкарии при взрыве газа пострадали шесть человек

Взрыв бытового газа произошел в частном доме в селе Терского района Кабардино-Балкарии, в результате пострадали шесть человек, включая одного ребенка, сообщил... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T20:47

2023-07-06T20:47

2023-07-06T21:42

происшествия

терский район

казбек коков

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НАЛЬЧИК, 6 июл – РИА Новости. Взрыв бытового газа произошел в частном доме в селе Терского района Кабардино-Балкарии, в результате пострадали шесть человек, включая одного ребенка, сообщил региональный минздрав. "В сельском поселении Инаркой Терского муниципального района в частном домовладении произошел взрыв бытового газа. В республиканскую клиническую больницу в ожоговое отделение с травмами различной тяжести доставляются шесть человек, в том числе один ребенок", - говорится в сообщении. Отмечается, что вопрос организации медицинской помощи пострадавшим взят под личный контроль главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым. Региональная прокуратура уточнила, что в доме взорвался бытовой газовый баллон, по данному факту проводится проверка. "По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц в части эксплуатации и обеспечения безопасности газового оборудования, соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности, рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования", - добавили в ведомстве.Правительство региона сообщило, что пострадавшим будет оказана материальная помощь, а также помощь в восстановлении дома."В случае необходимости они будут направлены в один из специализированных федеральных медицинских центров", - отметили в правительстве.

https://ria.ru/20230622/vzryv-1879702046.html

https://ria.ru/20230608/gaz-1876849651.html

терский район

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происшествия, терский район, казбек коков