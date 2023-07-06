https://ria.ru/20230706/gaz-1882681922.html
В доме в Кабардино-Балкарии при взрыве газа пострадали шесть человек
В доме в Кабардино-Балкарии при взрыве газа пострадали шесть человек - РИА Новости, 06.07.2023
В доме в Кабардино-Балкарии при взрыве газа пострадали шесть человек
Взрыв бытового газа произошел в частном доме в селе Терского района Кабардино-Балкарии, в результате пострадали шесть человек, включая одного ребенка, сообщил... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T20:47
2023-07-06T20:47
2023-07-06T21:42
происшествия
терский район
казбек коков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:99:3173:1884_1920x0_80_0_0_de5401a590fee715e48a113b2761e3eb.jpg
НАЛЬЧИК, 6 июл – РИА Новости. Взрыв бытового газа произошел в частном доме в селе Терского района Кабардино-Балкарии, в результате пострадали шесть человек, включая одного ребенка, сообщил региональный минздрав. "В сельском поселении Инаркой Терского муниципального района в частном домовладении произошел взрыв бытового газа. В республиканскую клиническую больницу в ожоговое отделение с травмами различной тяжести доставляются шесть человек, в том числе один ребенок", - говорится в сообщении. Отмечается, что вопрос организации медицинской помощи пострадавшим взят под личный контроль главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым. Региональная прокуратура уточнила, что в доме взорвался бытовой газовый баллон, по данному факту проводится проверка. "По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц в части эксплуатации и обеспечения безопасности газового оборудования, соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности, рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования", - добавили в ведомстве.Правительство региона сообщило, что пострадавшим будет оказана материальная помощь, а также помощь в восстановлении дома."В случае необходимости они будут направлены в один из специализированных федеральных медицинских центров", - отметили в правительстве.
https://ria.ru/20230622/vzryv-1879702046.html
https://ria.ru/20230608/gaz-1876849651.html
терский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_444:0:3173:2047_1920x0_80_0_0_7c4d71d529e7fbdc01832fd51267351e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, терский район, казбек коков
Происшествия, Терский район, Казбек Коков
В доме в Кабардино-Балкарии при взрыве газа пострадали шесть человек
В доме в Кабардино-Балкарии при взрыве газа пострадали шесть человек, в том числе ребенок
НАЛЬЧИК, 6 июл – РИА Новости. Взрыв бытового газа произошел в частном доме в селе Терского района Кабардино-Балкарии, в результате пострадали шесть человек, включая одного ребенка, сообщил региональный минздрав.
"В сельском поселении Инаркой Терского муниципального района в частном домовладении произошел взрыв бытового газа. В республиканскую клиническую больницу в ожоговое отделение с травмами различной тяжести доставляются шесть человек, в том числе один ребенок", - говорится в сообщении.
СМИ: при взрыве газа в китайском ресторане погибли более 30 человек
Отмечается, что вопрос организации медицинской помощи пострадавшим взят под личный контроль главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым
.
Региональная прокуратура уточнила, что в доме взорвался бытовой газовый баллон, по данному факту проводится проверка. "По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц в части эксплуатации и обеспечения безопасности газового оборудования, соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности, рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования", - добавили в ведомстве.
Правительство региона сообщило, что пострадавшим будет оказана материальная помощь, а также помощь в восстановлении дома.
"В случае необходимости они будут направлены в один из специализированных федеральных медицинских центров", - отметили в правительстве.
В многоэтажке под Саратовом прогремел взрыв газа