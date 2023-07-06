https://ria.ru/20230706/gaubitsa-1882493965.html

Опубликованы кадры уничтожения гаубицы Krab польского производства

Опубликованы кадры уничтожения гаубицы Krab польского производства - РИА Новости, 06.07.2023

Опубликованы кадры уничтожения гаубицы Krab польского производства

Подразделение Южной группировки войск уничтожило на одном из флангов у Соледара в ДНР самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, кадры... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T05:35

2023-07-06T05:35

2023-07-06T08:52

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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СОЛЕДАР (ДНР), 6 июл - РИА Новости. Подразделение Южной группировки войск уничтожило на одном из флангов у Соледара в ДНР самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, кадры огневого поражения корреспонденту РИА Новости показал командир артиллерийского подразделения 200-й бригады ВС РФ. "Днем обнаружили САУ Krab калибром 155 миллиметров. Чтобы не спугнуть его днем, потому что днем они (украинские силовики – ред.) уезжают, решили поразить его ночью. Дождались ночи и приступили к его поражению, соответственно, после попадания видно, как идет подрыв боекомплекта и возгорание самого орудия", - пояснил артиллерист. По его словам, ночью проще обнаружить цель в посадках с помощью тепловизионного оборудования.

https://ria.ru/20230706/dnepr-1882492983.html

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Уничтожение у Соледара самоходной артиллерийской установки Krab польского производства Подразделение Южной группировки войск уничтожило у Соледара в ДНР самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, кадры огневого поражения корреспонденту РИА Новости показал командир артподразделения 200-й бригады российских ВС. 2023-07-06T05:35 true PT1M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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донецкая народная республика, вооруженные силы рф