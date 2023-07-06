https://ria.ru/20230706/gaubitsa-1882493965.html
Опубликованы кадры уничтожения гаубицы Krab польского производства
Опубликованы кадры уничтожения гаубицы Krab польского производства - РИА Новости, 06.07.2023
Опубликованы кадры уничтожения гаубицы Krab польского производства
Подразделение Южной группировки войск уничтожило на одном из флангов у Соледара в ДНР самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, кадры... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T05:35
2023-07-06T05:35
2023-07-06T08:52
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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СОЛЕДАР (ДНР), 6 июл - РИА Новости. Подразделение Южной группировки войск уничтожило на одном из флангов у Соледара в ДНР самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, кадры огневого поражения корреспонденту РИА Новости показал командир артиллерийского подразделения 200-й бригады ВС РФ. "Днем обнаружили САУ Krab калибром 155 миллиметров. Чтобы не спугнуть его днем, потому что днем они (украинские силовики – ред.) уезжают, решили поразить его ночью. Дождались ночи и приступили к его поражению, соответственно, после попадания видно, как идет подрыв боекомплекта и возгорание самого орудия", - пояснил артиллерист. По его словам, ночью проще обнаружить цель в посадках с помощью тепловизионного оборудования.
https://ria.ru/20230706/dnepr-1882492983.html
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РИА Новости
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Уничтожение у Соледара самоходной артиллерийской установки Krab польского производства
Подразделение Южной группировки войск уничтожило у Соледара в ДНР самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, кадры огневого поражения корреспонденту РИА Новости показал командир артподразделения 200-й бригады российских ВС.
2023-07-06T05:35
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донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
Опубликованы кадры уничтожения гаубицы Krab польского производства
Российские силы уничтожили под Соледаром гаубицу Krab ВСУ польского производства
СОЛЕДАР (ДНР), 6 июл - РИА Новости. Подразделение Южной группировки войск уничтожило на одном из флангов у Соледара в ДНР самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, кадры огневого поражения корреспонденту РИА Новости показал командир артиллерийского подразделения 200-й бригады ВС РФ.
"Днем обнаружили САУ Krab калибром 155 миллиметров. Чтобы не спугнуть его днем, потому что днем они (украинские силовики – ред.) уезжают, решили поразить его ночью. Дождались ночи и приступили к его поражению, соответственно, после попадания видно, как идет подрыв боекомплекта и возгорание самого орудия", - пояснил артиллерист.
По его словам, ночью проще обнаружить цель в посадках с помощью тепловизионного оборудования.
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