https://ria.ru/20230706/gagloev-1882529182.html

Священник Савва Гаглоев: храм в Гаване – завещание Фиделя Кастро в камне

Священник Савва Гаглоев: храм в Гаване – завещание Фиделя Кастро в камне - РИА Новости, 06.07.2023

Священник Савва Гаглоев: храм в Гаване – завещание Фиделя Кастро в камне

Храм Казанской иконы Божией Матери в Гаване готовится к 15-летию. О подготовке к юбилею, о том, как к храму относятся местные власти, как меняется состав... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T10:56

2023-07-06T10:56

2023-07-06T12:23

религия

интервью

куба

гавана

латинская америка

фидель кастро

франциск (хорхе марио бергольо)

русская православная церковь

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Храм Казанской иконы Божией Матери в Гаване готовится к 15-летию. О подготовке к юбилею, о том, как к храму относятся местные власти, как меняется состав прихожан, и ждут ли на Кубе визита патриарха Кирилла, в интервью РИА Новости рассказал настоятель храма – священник Савва Гаглоев. Беседовала Карина Степанова.– Как живет сейчас храм, какие у него успехи и сложности? Есть планы, которыми можете поделиться?– В этом году исполняется 15 лет со дня освящения нашего храма. Сейчас мы стараемся подготовить храм к нему. В том числе в материальном плане – в первую очередь, стараемся провести необходимые ремонтные работы. Так что мы в ожидании нашего, хоть и небольшого, но юбилея. Пятнадцатилетие в Латинской Америке – особая дата. Юбилей состоится 19 октября. Но обычно отмечаем 4 ноября, в день Казанской иконы.Слава Богу, к нам очень благосклонное отношение власти. Стараются помогать во всем. Храм был построен кубинским правительством и был безвозмездно предан Русской Церкви. Это памятник русско-кубинской дружбе. Можно даже сказать, что наш храм является завещанием Фиделя Кастро потомкам, воплощенным в камне. Из этого завещания мы можем извлечь наказ хранить и развивать дружбу с Россией, помнить нашу богатую историю. И, так как это все-таки храм – еще и совет стараться расширять свои мировоззренческие границы и смотреть дальше сегодняшнего дня, заглядывать и за горизонт.– Прихожан сейчас становится больше или меньше?– Прихожан за последнее время стало меньше – в силу большого оттока населения. Но, вместе с тем, растет процентный состав кубинцев в нашей общине. Многие кубинцы проявляют интерес к православию. Многие приходят из неверия или из других конфессий. Таких немного, но, главное, есть тенденция. Мы стараемся никого поспешно не крестить. Но, когда бывает видна серьезность намерений, что желание креститься – не прихоть, а человек действительно интересуется православием, тогда мы принимаем таких людей в нашу общину, и они становятся членами нашей приходской семьи.– В основном прихожане – русские?– Русские, есть украинцы, белорусы, сербы, эфиопы... Здесь нет практически православных храмов. Поэтому, если среди туристов бывают представители православных народов, то они приходят к нам. Ну, и кубинцы. В силу такого смешанного состава службы проходят на двух языках – церковно-славянском и испанском.– Нужна ли Кубе вторая русская церковь? Есть ли в этом необходимость?– Пока такой необходимости нет. Наш храм – одна из самых больших действующих церквей Московского Патриархата в Латинской Америке. Надо развивать приходскую жизнь и наполнять содержанием то, что мы уже имеем. И надо совершать выездные богослужения. Куба – большая страна, с Россией, конечно, не сравнить, но тем не менее. И наши соотечественники живут не только в Гаване, но и в других городах. Им сложно добираться до столицы. Поэтому бывает необходимость совершать выездные богослужения.Я не так часто езжу по Кубе в силу разных причин. Но можно было бы просто расширить свою деятельность за пределы столицы. Правда, для этого нужны ресурсы, и кадровые, и финансовые. Но я верю в будущее нашей церкви на этом удивительном острове.– Ждете ли нового визита патриарха Кирилла на Кубу, который в аэропорту Гаваны в 2016 году встречался впервые в истории с папой Римским Франциском, а еще раньше, в 2008 году, в сане митрополита освящал и русский храм?– Насколько мне известно, у святейшего патриарха есть приглашение на посещение Кубы, но сложно сказать, когда это станет возможно. Одно несомненно: визиту святейшего патриарха Кирилла на Кубе всегда рады.Примечательно, что в массе своей кубинский народ знает в лицо и по имени только двух религиозных лидеров – главу Католической церкви, папу Франциска, и предстоятеля Русской Православной церкви патриарха Кирилла. Их визиты на Кубу оставили глубокий след в народной памяти.Других религиозных деятелей они, как правило, не знают. Часто не знают даже, кто местный архиепископ города Гавана. А кто является главой Русской православной церкви – знают.

https://ria.ru/20230702/turizm-1881703709.html

https://ria.ru/20230623/kuba-1879897557.html

https://ria.ru/20230706/kuba-1882497308.html

куба

гавана

латинская америка

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, куба, гавана, латинская америка, фидель кастро, франциск (хорхе марио бергольо), русская православная церковь, московский патриархат, религия, православие, интервью - религия и мировоззрение