https://ria.ru/20230706/frantsiya-1882695350.html

В Париже ответили на слова Захаровой об оружии для Киева на погромах

В Париже ответили на слова Захаровой об оружии для Киева на погромах - РИА Новости, 07.07.2023

В Париже ответили на слова Захаровой об оружии для Киева на погромах

Во французском МИД назвали необоснованными заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой, что протестующие во Франции используют в ходе... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-06T23:48

2023-07-06T23:48

2023-07-07T00:01

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ПАРИЖ, 6 июл - РИА Новости. Во французском МИД назвали необоснованными заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой, что протестующие во Франции используют в ходе массовых беспорядков оружие, поставляемое Западом Украине. В четверг Захарова сказала, что поставляемое Западом Украине оружие применяется протестующими во Франции. По её словам, вооружение бумерангом оказывается не просто в Париже, но и "бьет" по их собственному народу. "Я не имею привычки комментировать необоснованные заявления госпожи Захаровой. В данном случае, как вы знаете, мы поставляем оружие Украине в поддержку её действий по законной обороне", - сказала официальный представитель французского внешнеполитического ведомства Анн-Клер Лежандр во время брифинга. Она заявила, что Франция "в тесном сотрудничестве с союзниками" продолжит оказывать киевскому режиму военную поддержку "с целью усилить возможности противовоздушной обороны". Кроме того, Лежандр сообщила, что глава МИД Франции Катрин Колонна провела 3 июля разговор с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, обсудив предоставление Киеву гарантий безопасности, а также взаимодействие с третьими странами для долговременного мира. Во вторник, 27 июня, полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по сообщениям силовиков, отказался выполнять их требования. В течение недели в ряде городов Франции вспыхивали беспорядки. По информации МВД, по всей стране молодежь подожгла более 12 тысяч автомобилей, а также около 500 мэрий, отделения полиции и других органов власти. Было задержано более 4 тысяч человек, значительная часть из них - несовершеннолетние. По данным минэкономики, разграблены более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 436 табачных. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230703/istoriya-1881809056.html

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