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В Париже ответили на слова Захаровой об оружии для Киева на погромах - РИА Новости, 07.07.2023
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23:48 06.07.2023 (обновлено: 00:01 07.07.2023)
https://ria.ru/20230706/frantsiya-1882695350.html
В Париже ответили на слова Захаровой об оружии для Киева на погромах
В Париже ответили на слова Захаровой об оружии для Киева на погромах - РИА Новости, 07.07.2023
В Париже ответили на слова Захаровой об оружии для Киева на погромах
Во французском МИД назвали необоснованными заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой, что протестующие во Франции используют в ходе... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-06T23:48
2023-07-07T00:01
в мире
украина
мария захарова
нато
нантер
сергей лавров
катрин колонна
россия
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ПАРИЖ, 6 июл - РИА Новости. Во французском МИД назвали необоснованными заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой, что протестующие во Франции используют в ходе массовых беспорядков оружие, поставляемое Западом Украине. В четверг Захарова сказала, что поставляемое Западом Украине оружие применяется протестующими во Франции. По её словам, вооружение бумерангом оказывается не просто в Париже, но и "бьет" по их собственному народу. "Я не имею привычки комментировать необоснованные заявления госпожи Захаровой. В данном случае, как вы знаете, мы поставляем оружие Украине в поддержку её действий по законной обороне", - сказала официальный представитель французского внешнеполитического ведомства Анн-Клер Лежандр во время брифинга. Она заявила, что Франция "в тесном сотрудничестве с союзниками" продолжит оказывать киевскому режиму военную поддержку "с целью усилить возможности противовоздушной обороны". Кроме того, Лежандр сообщила, что глава МИД Франции Катрин Колонна провела 3 июля разговор с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, обсудив предоставление Киеву гарантий безопасности, а также взаимодействие с третьими странами для долговременного мира. Во вторник, 27 июня, полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по сообщениям силовиков, отказался выполнять их требования. В течение недели в ряде городов Франции вспыхивали беспорядки. По информации МВД, по всей стране молодежь подожгла более 12 тысяч автомобилей, а также около 500 мэрий, отделения полиции и других органов власти. Было задержано более 4 тысяч человек, значительная часть из них - несовершеннолетние. По данным минэкономики, разграблены более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 436 табачных. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230703/istoriya-1881809056.html
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в мире, украина, мария захарова, нато, нантер, сергей лавров, катрин колонна, россия, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Украина, Мария Захарова, НАТО, Нантер, Сергей Лавров, Катрин Колонна, Россия, Франция, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
В Париже ответили на слова Захаровой об оружии для Киева на погромах

Париж назвал слова Захаровой о применении отданного ВСУ оружия на погромах необоснованными

CC BY 2.0 / Guilhem Vellut / Здание МИД Франции
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
CC BY 2.0 / Guilhem Vellut /
Здание МИД Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 6 июл - РИА Новости. Во французском МИД назвали необоснованными заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой, что протестующие во Франции используют в ходе массовых беспорядков оружие, поставляемое Западом Украине.
В четверг Захарова сказала, что поставляемое Западом Украине оружие применяется протестующими во Франции. По её словам, вооружение бумерангом оказывается не просто в Париже, но и "бьет" по их собственному народу.
Участники протеста и сотрудники правоохранительных органов на одной из улиц в Париже - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
Американская журналистка рассказала жуткую историю о беспорядках во Франции
3 июля, 04:50
«
"Я не имею привычки комментировать необоснованные заявления госпожи Захаровой. В данном случае, как вы знаете, мы поставляем оружие Украине в поддержку её действий по законной обороне", - сказала официальный представитель французского внешнеполитического ведомства Анн-Клер Лежандр во время брифинга.
Она заявила, что Франция "в тесном сотрудничестве с союзниками" продолжит оказывать киевскому режиму военную поддержку "с целью усилить возможности противовоздушной обороны". Кроме того, Лежандр сообщила, что глава МИД Франции Катрин Колонна провела 3 июля разговор с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, обсудив предоставление Киеву гарантий безопасности, а также взаимодействие с третьими странами для долговременного мира.
Во вторник, 27 июня, полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по сообщениям силовиков, отказался выполнять их требования. В течение недели в ряде городов Франции вспыхивали беспорядки. По информации МВД, по всей стране молодежь подожгла более 12 тысяч автомобилей, а также около 500 мэрий, отделения полиции и других органов власти. Было задержано более 4 тысяч человек, значительная часть из них - несовершеннолетние. По данным минэкономики, разграблены более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 436 табачных.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Беспорядки во Франции
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD

Во Франции уже несколько дней проходят протесты.

Полицейский наблюдает за взрывом фейерверков во время протестов в Рубе, на севере Франции, 30 июня 2023 года

Во Франции уже несколько дней проходят протесты.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
1 из 10
© РИА Новости / Евгений Полойко

Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей.

Сотрудники пожарной службы тушат пожар в одном из зданий во время беспорядков во французском Нантере

Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей.

© РИА Новости / Евгений Полойко
2 из 10
© РИА Новости / Евгений Полойко

В нескольких городах развернули полицейский спецназ, задействовали бронетехнику и вертолеты.

 Полицейские автомобили на одной из улиц во время беспорядков во французском Нантере

В нескольких городах развернули полицейский спецназ, задействовали бронетехнику и вертолеты.

© РИА Новости / Евгений Полойко
3 из 10
© РИА Новости / Евгений Полойко

Причиной беспорядков стала гибель 17-летнего подростка в Нантере.

Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере

Причиной беспорядков стала гибель 17-летнего подростка в Нантере.

© РИА Новости / Евгений Полойко
4 из 10
© РИА Новости / Евгений Полойко

Его застрелили во время проверки на дороге.

Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере

Его застрелили во время проверки на дороге.

© РИА Новости / Евгений Полойко
5 из 10
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD

По информации МВД, он отказался выполнять требования полицейских.

Полицейские стоят перед разбитыми окнами фасада театра во время протестов в Рубе, на севере Франции, 30 июня 2023 года

По информации МВД, он отказался выполнять требования полицейских.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
6 из 10
© РИА Новости / Евгений Полойко

Застрелившему подростка сотруднику предъявили обвинения в умышленном убийстве.

Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере

Застрелившему подростка сотруднику предъявили обвинения в умышленном убийстве.

© РИА Новости / Евгений Полойко
7 из 10
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD

Власти призвали граждан успокоиться, при этом требуя справедливого расследования случившегося.

Пожарные тушат пламя здания, подожженного во время протестов в Рубе, на севере Франции, 30 июня 2023 года

Власти призвали граждан успокоиться, при этом требуя справедливого расследования случившегося.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
8 из 10
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD

Президент Эммануэль Макрон назвал произошедшее необъяснимым и непростительным.

Пожарные идет с пожарной лестницей после тушения пожара в отеле во время протестов в Рубе, на севере Франции, 30 июня 2023 года

Президент Эммануэль Макрон назвал произошедшее необъяснимым и непростительным.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
9 из 10
© AFP 2023 / ZAKARIA ABDELKAFI

Премьер Элизабет Борн заявила, что полиция действовала вне рамок дозволенного.

Полиция наблюдает за взрывами в районе Сите Пабло Пикассо в Нантере, к северо-западу от Парижа, рано утром 30 июня 2023 года

Премьер Элизабет Борн заявила, что полиция действовала вне рамок дозволенного.

© AFP 2023 / ZAKARIA ABDELKAFI
10 из 10

Во Франции уже несколько дней проходят протесты.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
1 из 10

Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей.

© РИА Новости / Евгений Полойко
2 из 10

В нескольких городах развернули полицейский спецназ, задействовали бронетехнику и вертолеты.

© РИА Новости / Евгений Полойко
3 из 10

Причиной беспорядков стала гибель 17-летнего подростка в Нантере.

© РИА Новости / Евгений Полойко
4 из 10

Его застрелили во время проверки на дороге.

© РИА Новости / Евгений Полойко
5 из 10

По информации МВД, он отказался выполнять требования полицейских.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
6 из 10

Застрелившему подростка сотруднику предъявили обвинения в умышленном убийстве.

© РИА Новости / Евгений Полойко
7 из 10

Власти призвали граждан успокоиться, при этом требуя справедливого расследования случившегося.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
8 из 10

Президент Эммануэль Макрон назвал произошедшее необъяснимым и непростительным.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
9 из 10

Премьер Элизабет Борн заявила, что полиция действовала вне рамок дозволенного.

© AFP 2023 / ZAKARIA ABDELKAFI
10 из 10
 
В миреУкраинаМария ЗахароваНАТОНантерСергей ЛавровКатрин КолоннаРоссияФранцияБеспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
 
 
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