https://ria.ru/20230706/frantsiya-1882564099.html

Информации о россиянах, пострадавших при протестах во Франции, не поступало

Информации о россиянах, пострадавших при протестах во Франции, не поступало - РИА Новости, 06.07.2023

Информации о россиянах, пострадавших при протестах во Франции, не поступало

Информации о пострадавших россиянах в ходе протестов во Франции не поступало, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T13:24

2023-07-06T13:24

2023-07-06T13:24

в мире

франция

мария захарова

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

россия

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Информации о пострадавших россиянах в ходе протестов во Франции не поступало, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Информации об инцидентах с участием российских граждан, о пострадавших среди них не поступало. Но мы понимаем, что география беспорядков обширна. В этой связи напомню, что посольство рекомендовало находящимся в стране российским гражданам воздерживаться от посещения неблагополучных районов, пригородов крупных городов и мест массового скопления людей", - сказала она в ходе брифинга. Во вторник на прошлой неделе полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла более пяти тысяч автомобилей, а также здания полиции и органов власти, около сотни мэрий подверглись нападениям с начала погромов. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов, 436 табачных магазинов, около десяти торговых центров. Волна протестов против полицейского произвола во Франции постепенно утихает. Число задержанных, а также масштабы погромов уменьшаются уже несколько дней подряд. Ранее президент страны Эммануэль Макрон заявил, что пик массовых беспорядков пройден.

https://ria.ru/20230706/frantsiya-1882469054.html

франция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, франция, мария захарова, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере, россия