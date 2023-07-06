https://ria.ru/20230706/frantsiya-1882564099.html
Информации о россиянах, пострадавших при протестах во Франции, не поступало
Информации о россиянах, пострадавших при протестах во Франции, не поступало - РИА Новости, 06.07.2023
Информации о россиянах, пострадавших при протестах во Франции, не поступало
Информации о пострадавших россиянах в ходе протестов во Франции не поступало, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T13:24
2023-07-06T13:24
2023-07-06T13:24
в мире
франция
мария захарова
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
россия
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Информации о пострадавших россиянах в ходе протестов во Франции не поступало, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Информации об инцидентах с участием российских граждан, о пострадавших среди них не поступало. Но мы понимаем, что география беспорядков обширна. В этой связи напомню, что посольство рекомендовало находящимся в стране российским гражданам воздерживаться от посещения неблагополучных районов, пригородов крупных городов и мест массового скопления людей", - сказала она в ходе брифинга. Во вторник на прошлой неделе полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла более пяти тысяч автомобилей, а также здания полиции и органов власти, около сотни мэрий подверглись нападениям с начала погромов. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов, 436 табачных магазинов, около десяти торговых центров. Волна протестов против полицейского произвола во Франции постепенно утихает. Число задержанных, а также масштабы погромов уменьшаются уже несколько дней подряд. Ранее президент страны Эммануэль Макрон заявил, что пик массовых беспорядков пройден.
https://ria.ru/20230706/frantsiya-1882469054.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, мария захарова, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере, россия
В мире, Франция, Мария Захарова, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере, Россия
Информации о россиянах, пострадавших при протестах во Франции, не поступало
Захарова: информации о пострадавших россиянах во время протестов во Франции не поступало
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Информации о пострадавших россиянах в ходе протестов во Франции не поступало, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Информации об инцидентах с участием российских граждан, о пострадавших среди них не поступало. Но мы понимаем, что география беспорядков обширна. В этой связи напомню, что посольство рекомендовало находящимся в стране российским гражданам воздерживаться от посещения неблагополучных районов, пригородов крупных городов и мест массового скопления людей", - сказала она в ходе брифинга.
Беспорядки во Франции
Во Франции уже несколько дней проходят протесты.
1 из 10
Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей.
2 из 10
В нескольких городах развернули полицейский спецназ, задействовали бронетехнику и вертолеты.
3 из 10
Причиной беспорядков стала гибель 17-летнего подростка в Нантере.
4 из 10
Его застрелили во время проверки на дороге.
5 из 10
По информации МВД, он отказался выполнять требования полицейских.
6 из 10
Застрелившему подростка сотруднику предъявили обвинения в умышленном убийстве.
7 из 10
Власти призвали граждан успокоиться, при этом требуя справедливого расследования случившегося.
8 из 10
Президент Эммануэль Макрон назвал произошедшее необъяснимым и непростительным.
9 из 10
Премьер Элизабет Борн заявила, что полиция действовала вне рамок дозволенного.
10 из 10
Во Франции уже несколько дней проходят протесты.
1 из 10
Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей.
2 из 10
В нескольких городах развернули полицейский спецназ, задействовали бронетехнику и вертолеты.
3 из 10
Причиной беспорядков стала гибель 17-летнего подростка в Нантере.
4 из 10
Его застрелили во время проверки на дороге.
5 из 10
По информации МВД, он отказался выполнять требования полицейских.
6 из 10
Застрелившему подростка сотруднику предъявили обвинения в умышленном убийстве.
7 из 10
Власти призвали граждан успокоиться, при этом требуя справедливого расследования случившегося.
8 из 10
Президент Эммануэль Макрон назвал произошедшее необъяснимым и непростительным.
9 из 10
Премьер Элизабет Борн заявила, что полиция действовала вне рамок дозволенного.
10 из 10
Во вторник на прошлой неделе полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла более пяти тысяч автомобилей, а также здания полиции и органов власти, около сотни мэрий подверглись нападениям с начала погромов. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов, 436 табачных магазинов, около десяти торговых центров.
Волна протестов против полицейского произвола во Франции постепенно утихает. Число задержанных, а также масштабы погромов уменьшаются уже несколько дней подряд. Ранее президент страны Эммануэль Макрон
заявил, что пик массовых беспорядков пройден.
Это не апокалипсис и не конец света. Это просто Франция