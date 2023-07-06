https://ria.ru/20230706/fosagro-1882554027.html
ФосАгро стала лидером ESG-рэнкинга российских компаний
ФосАгро стала лидером ESG-рэнкинга российских компаний - РИА Новости, 06.07.2023
ФосАгро стала лидером ESG-рэнкинга российских компаний
ФосАгро возглавила рейтинг российских компаний с лучшими корпоративными практиками в области ESG, составленный независимым агентством RAEX, сообщает... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T12:46
2023-07-06T12:46
2023-07-06T12:46
фосагро
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878056457_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_19618d24f862e0b7262fb0cff38bf8e4.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. ФосАгро возглавила рейтинг российских компаний с лучшими корпоративными практиками в области ESG, составленный независимым агентством RAEX, сообщает пресс-служба компании. ФосАгро не только возглавила общий рейтинг бизнеса по итоговой ESG-оценке, но и стала лидером подрейтингов по показателям эффективности социальной политики и качества корпоративного управления, отметили в компании. "Достижение ФосАгро высшей позиции в ESG-рэнкинге подтверждает приверженность компании принципам устойчивого развития и указывает на успешное внедрение ESG-критериев в нашу долгосрочную стратегию развития. ФосАгро на протяжении многих лет системно внедряет наилучшие доступные технологии, увеличивает финансирование социальных и благотворительных программ, реализует комплексные инициативы в области климата, ресурсосбережения и энергоэффективности, соблюдает высокие стандарты в области корпоративного управления, уделяет особое внимание вопросам охраны здоровья и безопасности, а также раскрытию информации в интересах всех стейкхолдеров", - приводятся в сообщении слова генерального директора ФосАгро Михаила Рыбникова. Рейтинг RAEX формируется на основе анализа качества корпоративного управления ESG-рисками и возможностями. На сегодняшний день в нем отражены сведения о 160 компаниях. Из них 15 компаний вошли в лидирующую группу "А" по категориям "Окружающая среда", "Социальные отношения" и "Корпоративное управление".
https://ria.ru/20230526/strategiya-1874410977.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878056457_517:0:3248:2048_1920x0_80_0_0_92bf04b39bae8e98217a44d2740792eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фосагро, россия
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. ФосАгро возглавила рейтинг российских компаний с лучшими корпоративными практиками в области ESG, составленный независимым агентством RAEX, сообщает пресс-служба компании.
ФосАгро не только возглавила общий рейтинг бизнеса по итоговой ESG-оценке, но и стала лидером подрейтингов по показателям эффективности социальной политики и качества корпоративного управления, отметили в компании.
"Достижение ФосАгро высшей позиции в ESG-рэнкинге подтверждает приверженность компании принципам устойчивого развития и указывает на успешное внедрение ESG-критериев в нашу долгосрочную стратегию развития. ФосАгро на протяжении многих лет системно внедряет наилучшие доступные технологии, увеличивает финансирование социальных и благотворительных программ, реализует комплексные инициативы в области климата, ресурсосбережения и энергоэффективности, соблюдает высокие стандарты в области корпоративного управления, уделяет особое внимание вопросам охраны здоровья и безопасности, а также раскрытию информации в интересах всех стейкхолдеров", - приводятся в сообщении слова генерального директора ФосАгро Михаила Рыбникова.
Рейтинг RAEX формируется на основе анализа качества корпоративного управления ESG-рисками и возможностями. На сегодняшний день в нем отражены сведения о 160 компаниях. Из них 15 компаний вошли в лидирующую группу "А" по категориям "Окружающая среда", "Социальные отношения" и "Корпоративное управление".
Совет директоров "ФосАгро" признал успешным ход реализации Стратегии-2025