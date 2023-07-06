https://ria.ru/20230706/fosagro-1882554027.html

ФосАгро стала лидером ESG-рэнкинга российских компаний

ФосАгро стала лидером ESG-рэнкинга российских компаний - РИА Новости, 06.07.2023

ФосАгро стала лидером ESG-рэнкинга российских компаний

ФосАгро возглавила рейтинг российских компаний с лучшими корпоративными практиками в области ESG, составленный независимым агентством RAEX, сообщает... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T12:46

2023-07-06T12:46

2023-07-06T12:46

фосагро

россия

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. ФосАгро возглавила рейтинг российских компаний с лучшими корпоративными практиками в области ESG, составленный независимым агентством RAEX, сообщает пресс-служба компании. ФосАгро не только возглавила общий рейтинг бизнеса по итоговой ESG-оценке, но и стала лидером подрейтингов по показателям эффективности социальной политики и качества корпоративного управления, отметили в компании. "Достижение ФосАгро высшей позиции в ESG-рэнкинге подтверждает приверженность компании принципам устойчивого развития и указывает на успешное внедрение ESG-критериев в нашу долгосрочную стратегию развития. ФосАгро на протяжении многих лет системно внедряет наилучшие доступные технологии, увеличивает финансирование социальных и благотворительных программ, реализует комплексные инициативы в области климата, ресурсосбережения и энергоэффективности, соблюдает высокие стандарты в области корпоративного управления, уделяет особое внимание вопросам охраны здоровья и безопасности, а также раскрытию информации в интересах всех стейкхолдеров", - приводятся в сообщении слова генерального директора ФосАгро Михаила Рыбникова. Рейтинг RAEX формируется на основе анализа качества корпоративного управления ESG-рисками и возможностями. На сегодняшний день в нем отражены сведения о 160 компаниях. Из них 15 компаний вошли в лидирующую группу "А" по категориям "Окружающая среда", "Социальные отношения" и "Корпоративное управление".

https://ria.ru/20230526/strategiya-1874410977.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

фосагро, россия