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ФосАгро стала лидером ESG-рэнкинга российских компаний - РИА Новости, 06.07.2023
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12:46 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/fosagro-1882554027.html
ФосАгро стала лидером ESG-рэнкинга российских компаний
ФосАгро стала лидером ESG-рэнкинга российских компаний - РИА Новости, 06.07.2023
ФосАгро стала лидером ESG-рэнкинга российских компаний
ФосАгро возглавила рейтинг российских компаний с лучшими корпоративными практиками в области ESG, составленный независимым агентством RAEX, сообщает... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T12:46
2023-07-06T12:46
фосагро
россия
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. ФосАгро возглавила рейтинг российских компаний с лучшими корпоративными практиками в области ESG, составленный независимым агентством RAEX, сообщает пресс-служба компании. ФосАгро не только возглавила общий рейтинг бизнеса по итоговой ESG-оценке, но и стала лидером подрейтингов по показателям эффективности социальной политики и качества корпоративного управления, отметили в компании. "Достижение ФосАгро высшей позиции в ESG-рэнкинге подтверждает приверженность компании принципам устойчивого развития и указывает на успешное внедрение ESG-критериев в нашу долгосрочную стратегию развития. ФосАгро на протяжении многих лет системно внедряет наилучшие доступные технологии, увеличивает финансирование социальных и благотворительных программ, реализует комплексные инициативы в области климата, ресурсосбережения и энергоэффективности, соблюдает высокие стандарты в области корпоративного управления, уделяет особое внимание вопросам охраны здоровья и безопасности, а также раскрытию информации в интересах всех стейкхолдеров", - приводятся в сообщении слова генерального директора ФосАгро Михаила Рыбникова. Рейтинг RAEX формируется на основе анализа качества корпоративного управления ESG-рисками и возможностями. На сегодняшний день в нем отражены сведения о 160 компаниях. Из них 15 компаний вошли в лидирующую группу "А" по категориям "Окружающая среда", "Социальные отношения" и "Корпоративное управление".
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353
60
353
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фосагро, россия
ФосАгро, Россия

ФосАгро стала лидером ESG-рэнкинга российских компаний

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЛоготип "ФосАгро"
Логотип ФосАгро - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Логотип "ФосАгро". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. ФосАгро возглавила рейтинг российских компаний с лучшими корпоративными практиками в области ESG, составленный независимым агентством RAEX, сообщает пресс-служба компании.
ФосАгро не только возглавила общий рейтинг бизнеса по итоговой ESG-оценке, но и стала лидером подрейтингов по показателям эффективности социальной политики и качества корпоративного управления, отметили в компании.
"Достижение ФосАгро высшей позиции в ESG-рэнкинге подтверждает приверженность компании принципам устойчивого развития и указывает на успешное внедрение ESG-критериев в нашу долгосрочную стратегию развития. ФосАгро на протяжении многих лет системно внедряет наилучшие доступные технологии, увеличивает финансирование социальных и благотворительных программ, реализует комплексные инициативы в области климата, ресурсосбережения и энергоэффективности, соблюдает высокие стандарты в области корпоративного управления, уделяет особое внимание вопросам охраны здоровья и безопасности, а также раскрытию информации в интересах всех стейкхолдеров", - приводятся в сообщении слова генерального директора ФосАгро Михаила Рыбникова.
Рейтинг RAEX формируется на основе анализа качества корпоративного управления ESG-рисками и возможностями. На сегодняшний день в нем отражены сведения о 160 компаниях. Из них 15 компаний вошли в лидирующую группу "А" по категориям "Окружающая среда", "Социальные отношения" и "Корпоративное управление".
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