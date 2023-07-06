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Президент Финляндии назвал уход компаний с российского рынка бесполезным - РИА Новости, 06.07.2023
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17:32 06.07.2023 (обновлено: 18:17 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/finlyandiya-1882643020.html
Президент Финляндии назвал уход компаний с российского рынка бесполезным
Президент Финляндии назвал уход компаний с российского рынка бесполезным - РИА Новости, 06.07.2023
Президент Финляндии назвал уход компаний с российского рынка бесполезным
Уход всех финских компаний с российского рынка не дал никакого результата, заявил в интервью газете Monde президент страны Саули Ниинистё. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T17:32
2023-07-06T18:17
россия
саули ниинисте
финляндия
владимир путин
европа
экономика
москва
finnair
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Уход всех финских компаний с российского рынка не дал никакого результата, заявил в интервью газете Monde президент страны Саули Ниинистё.&quot;Что касается санкций, впредь ни одна финская компания не ведет деятельность в России. Мы одна из крайне немногих стран в этой ситуации. К сожалению, кажется, что этот механизм неэффективен&quot;, — отметил глава государства.Ниинистё добавил, что западные страны ввели в отношении Москвы намного больше ограничений, чем в 2014 году, но их эффективность низка. По его мнению, это стало возможным благодаря обходу санкций и сохранению многими странами за пределами Европы торговых отношений с Россией.Как подчеркивал торгпред в Финляндии Антон Логинов, Хельсинки недооценили влияние ограничительных мер на национальную экономику. Товарооборот с Россией в 2023 году может снизиться до 4,5 миллиарда евро. По подсчетам финских СМИ, местные компании потеряли около четырех миллиардов долларов из-за ухода с российского рынка. Больше всех пострадали энергетическая компания Fortum, строительная компания YIT и авиаперевозчик Finnair.В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое западные государства начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. По словам президента Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20230706/politika-1882579901.html
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россия, саули ниинисте, финляндия, владимир путин, европа, экономика, москва, finnair, yit
Россия, Саули Ниинисте, Финляндия, Владимир Путин, Европа, Экономика, Москва, Finnair, YIT
Президент Финляндии назвал уход компаний с российского рынка бесполезным

Президент Ниинистё: уход всех финских компаний с российского рынка оказался бесполезным

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент Финляндии Саули Ниинистё
Президент Финляндии Саули Ниинистё - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент Финляндии Саули Ниинистё. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Уход всех финских компаний с российского рынка не дал никакого результата, заявил в интервью газете Monde президент страны Саули Ниинистё.
«

"Что касается санкций, впредь ни одна финская компания не ведет деятельность в России. Мы одна из крайне немногих стран в этой ситуации. К сожалению, кажется, что этот механизм неэффективен", — отметил глава государства.

Ниинистё добавил, что западные страны ввели в отношении Москвы намного больше ограничений, чем в 2014 году, но их эффективность низка. По его мнению, это стало возможным благодаря обходу санкций и сохранению многими странами за пределами Европы торговых отношений с Россией.
Как подчеркивал торгпред в Финляндии Антон Логинов, Хельсинки недооценили влияние ограничительных мер на национальную экономику. Товарооборот с Россией в 2023 году может снизиться до 4,5 миллиарда евро.
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По подсчетам финских СМИ, местные компании потеряли около четырех миллиардов долларов из-за ухода с российского рынка. Больше всех пострадали энергетическая компания Fortum, строительная компания YIT и авиаперевозчик Finnair.
В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое западные государства начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. По словам президента Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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