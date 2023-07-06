https://ria.ru/20230706/finlyandiya-1882576700.html

Финляндия готовит ответ на закрытие Россией генконсульства в Петербурге

Финляндия готовит ответ на закрытие Россией генконсульства в Петербурге - РИА Новости, 06.07.2023

Финляндия готовит ответ на закрытие Россией генконсульства в Петербурге

Финляндия готовит ответ на решение российского внешнеполитического ведомства отозвать согласие на деятельность финского генконсульства в Петербурге, сообщил... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T14:03

2023-07-06T14:03

2023-07-06T14:10

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ХЕЛЬСИНКИ, 6 июл - РИА Новости. Финляндия готовит ответ на решение российского внешнеполитического ведомства отозвать согласие на деятельность финского генконсульства в Петербурге, сообщил финский президент Саули Ниинистё.Ранее в четверг МИД России объявил 9 сотрудников посольства Финляндии в Москве и генконсульстве в Санкт-Петербурге persona non grata и отозвал с 1 октября согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге."Объявленные сегодня Россией меры являются жестким и асимметричным ответом на решения Финляндии о выдворении (российских дипломатов ранее из Финляндии – ред.). Я разговаривал с председателями правящих партий. Мы готовим аналогичную меру. Аналогом генерального консульства в Санкт-Петербурге в Финляндии является генеральное консульство России в Турку", - написал Ниинистё в Twitter.

https://ria.ru/20230706/mid-1882560651.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

финляндия, россия, санкт-петербург, в мире