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Финляндия готовит ответ на закрытие Россией генконсульства в Петербурге - РИА Новости, 06.07.2023
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14:03 06.07.2023 (обновлено: 14:10 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/finlyandiya-1882576700.html
Финляндия готовит ответ на закрытие Россией генконсульства в Петербурге
Финляндия готовит ответ на закрытие Россией генконсульства в Петербурге - РИА Новости, 06.07.2023
Финляндия готовит ответ на закрытие Россией генконсульства в Петербурге
Финляндия готовит ответ на решение российского внешнеполитического ведомства отозвать согласие на деятельность финского генконсульства в Петербурге, сообщил... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T14:03
2023-07-06T14:10
финляндия
россия
санкт-петербург
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 6 июл - РИА Новости. Финляндия готовит ответ на решение российского внешнеполитического ведомства отозвать согласие на деятельность финского генконсульства в Петербурге, сообщил финский президент Саули Ниинистё.Ранее в четверг МИД России объявил 9 сотрудников посольства Финляндии в Москве и генконсульстве в Санкт-Петербурге persona non grata и отозвал с 1 октября согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге."Объявленные сегодня Россией меры являются жестким и асимметричным ответом на решения Финляндии о выдворении (российских дипломатов ранее из Финляндии – ред.). Я разговаривал с председателями правящих партий. Мы готовим аналогичную меру. Аналогом генерального консульства в Санкт-Петербурге в Финляндии является генеральное консульство России в Турку", - написал Ниинистё в Twitter.
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финляндия, россия, санкт-петербург, в мире
Финляндия, Россия, Санкт-Петербург, В мире
Финляндия готовит ответ на закрытие Россией генконсульства в Петербурге

Президент Нийнисте заявил, что Финляндия может закрыть российское генконсульство в Турку

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 6 июл - РИА Новости. Финляндия готовит ответ на решение российского внешнеполитического ведомства отозвать согласие на деятельность финского генконсульства в Петербурге, сообщил финский президент Саули Ниинистё.
Ранее в четверг МИД России объявил 9 сотрудников посольства Финляндии в Москве и генконсульстве в Санкт-Петербурге persona non grata и отозвал с 1 октября согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге.
"Объявленные сегодня Россией меры являются жестким и асимметричным ответом на решения Финляндии о выдворении (российских дипломатов ранее из Финляндии – ред.). Я разговаривал с председателями правящих партий. Мы готовим аналогичную меру. Аналогом генерального консульства в Санкт-Петербурге в Финляндии является генеральное консульство России в Турку", - написал Ниинистё в Twitter.
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