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Курс евро на Московской бирже поднялся выше 101 рубля
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 101 рубля - РИА Новости, 06.07.2023
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 101 рубля
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 101 рубля, курс доллара - выше 93 рублей, оба впервые с марта 2022 года, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T10:24
2023-07-06T10:24
2023-07-06T10:33
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
евро
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Курс евро на Московской бирже поднялся выше 101 рубля, курс доллара - выше 93 рублей, оба впервые с марта 2022 года, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.29 мск растет на 2,4 рубля, до 93,4 рубля, евро – на 2,61 рубля, до 101,61 рубля.Юань в это же время дорожает на 31 копейку, до 12,86 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, евро
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, евро
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 101 рубля
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 101 рубля впервые с марта 2022 года