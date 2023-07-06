https://ria.ru/20230706/evro-1882521477.html

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 101 рубля

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 101 рубля - РИА Новости, 06.07.2023

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 101 рубля

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 101 рубля, курс доллара - выше 93 рублей, оба впервые с марта 2022 года, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T10:24

2023-07-06T10:24

2023-07-06T10:33

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

евро

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Курс евро на Московской бирже поднялся выше 101 рубля, курс доллара - выше 93 рублей, оба впервые с марта 2022 года, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.29 мск растет на 2,4 рубля, до 93,4 рубля, евро – на 2,61 рубля, до 101,61 рубля.Юань в это же время дорожает на 31 копейку, до 12,86 рубля.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, московская биржа, евро