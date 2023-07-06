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Курс евро на Московской бирже поднялся выше 101 рубля - РИА Новости, 06.07.2023
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
10:24 06.07.2023 (обновлено: 10:33 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/evro-1882521477.html
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 101 рубля
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 101 рубля - РИА Новости, 06.07.2023
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 101 рубля
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 101 рубля, курс доллара - выше 93 рублей, оба впервые с марта 2022 года, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T10:24
2023-07-06T10:33
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
евро
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Курс евро на Московской бирже поднялся выше 101 рубля, курс доллара - выше 93 рублей, оба впервые с марта 2022 года, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.29 мск растет на 2,4 рубля, до 93,4 рубля, евро – на 2,61 рубля, до 101,61 рубля.Юань в это же время дорожает на 31 копейку, до 12,86 рубля.
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экономика, московская биржа, евро
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, евро
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 101 рубля

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 101 рубля впервые с марта 2022 года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПамятник-скульптура знаку "Евро"
Памятник-скульптура знаку Евро - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Памятник-скульптура знаку "Евро". Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Курс евро на Московской бирже поднялся выше 101 рубля, курс доллара - выше 93 рублей, оба впервые с марта 2022 года, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.29 мск растет на 2,4 рубля, до 93,4 рубля, евро – на 2,61 рубля, до 101,61 рубля.
Юань в это же время дорожает на 31 копейку, до 12,86 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаевро
 
 
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