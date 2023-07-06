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В Москве открыли второй электробусный парк - РИА Новости, 06.07.2023
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14:06 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/elektrobus-1882578929.html
В Москве открыли второй электробусный парк
В Москве открыли второй электробусный парк - РИА Новости, 06.07.2023
В Москве открыли второй электробусный парк
Новый электробусный парк начал работу в столичном районе Митино, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T14:06
2023-07-06T14:06
общество
москва
сергей собянин
митино
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Новый электробусный парк начал работу в столичном районе Митино, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин. "С праздником, с Днем московского транспорта. К празднику приурочили открытие нового и второго электродепо в Москве, - такого специализированного, масштабного парка, который будет обслуживать электробусы", - сказал мэр водителям в ходе посещения нового парка. Он уточнил, что новый электробусный парк "Митино" позволит запустить 23 электробусных маршрута до конца 2024 года. "Весь северо-запад будет обеспечен (электробусами)", - резюмировал Собянин.
https://ria.ru/20230705/sobyanin-1882317719.html
москва
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общество, москва, сергей собянин, митино, городское хозяйство москвы
Общество, Москва, Сергей Собянин, Митино, Городское хозяйство Москвы
В Москве открыли второй электробусный парк

В Москве открыли второй электробусный парк в столичном районе Митино

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЭлектробусы в автопарке в Москве
Электробусы в автопарке в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Электробусы в автопарке в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Новый электробусный парк начал работу в столичном районе Митино, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.
"С праздником, с Днем московского транспорта. К празднику приурочили открытие нового и второго электродепо в Москве, - такого специализированного, масштабного парка, который будет обслуживать электробусы", - сказал мэр водителям в ходе посещения нового парка.
Он уточнил, что новый электробусный парк "Митино" позволит запустить 23 электробусных маршрута до конца 2024 года. "Весь северо-запад будет обеспечен (электробусами)", - резюмировал Собянин.
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ОбществоМоскваСергей СобянинМитиноГородское хозяйство Москвы
 
 
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