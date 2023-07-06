https://ria.ru/20230706/elektrobus-1882578929.html

В Москве открыли второй электробусный парк

В Москве открыли второй электробусный парк - РИА Новости, 06.07.2023

В Москве открыли второй электробусный парк

Новый электробусный парк начал работу в столичном районе Митино, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T14:06

2023-07-06T14:06

2023-07-06T14:06

общество

москва

сергей собянин

митино

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746320960_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_af9b0d0a58569eb0747c30815e1b672b.jpg

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Новый электробусный парк начал работу в столичном районе Митино, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин. "С праздником, с Днем московского транспорта. К празднику приурочили открытие нового и второго электродепо в Москве, - такого специализированного, масштабного парка, который будет обслуживать электробусы", - сказал мэр водителям в ходе посещения нового парка. Он уточнил, что новый электробусный парк "Митино" позволит запустить 23 электробусных маршрута до конца 2024 года. "Весь северо-запад будет обеспечен (электробусами)", - резюмировал Собянин.

https://ria.ru/20230705/sobyanin-1882317719.html

москва

митино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, сергей собянин, митино, городское хозяйство москвы