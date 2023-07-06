https://ria.ru/20230706/ekonomika-1882558913.html

Макроэкономические показатели России лучше ожидаемых, заявили в Кремле

Макроэкономические показатели России лучше ожидаемых, заявили в Кремле - РИА Новости, 06.07.2023

Макроэкономические показатели России лучше ожидаемых, заявили в Кремле

Никаких вопросов по поводу макроэкономической стабильности в России не возникает, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T13:06

2023-07-06T13:06

2023-07-06T13:06

экономика

россия

дмитрий песков

михаил мишустин

владимир путин

московская биржа

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Никаких вопросов по поводу макроэкономической стабильности в России не возникает, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя колебания курса рубля. Курс доллара в четверг на Московской бирже поднялся выше 93 рублей, а евро краткосрочно превышал отметку 102 рубля впервые с марта 2022 года. Опрошенные РИА Новости представители торговой отрасли предупредили, что цены на технику и электронику в России сильно зависят от курса валют, поэтому при продолжительном ослаблении рубля стоимость продукции на полках также вырастет. "Макроэкономические показатели на самом деле лучше ожидаемых, об этом в том числе речь шла на недавней встрече председателя правительства Михаила Мишустина с президентом Владимиром Путиным, поэтому здесь никакого вопроса не возникает по поводу макроэкономической стабильности", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230706/banki-1882540390.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, дмитрий песков, михаил мишустин, владимир путин, московская биржа