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Макроэкономические показатели России лучше ожидаемых, заявили в Кремле - РИА Новости, 06.07.2023
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13:06 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/ekonomika-1882558913.html
Макроэкономические показатели России лучше ожидаемых, заявили в Кремле
Макроэкономические показатели России лучше ожидаемых, заявили в Кремле - РИА Новости, 06.07.2023
Макроэкономические показатели России лучше ожидаемых, заявили в Кремле
Никаких вопросов по поводу макроэкономической стабильности в России не возникает, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T13:06
2023-07-06T13:06
экономика
россия
дмитрий песков
михаил мишустин
владимир путин
московская биржа
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Никаких вопросов по поводу макроэкономической стабильности в России не возникает, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя колебания курса рубля. Курс доллара в четверг на Московской бирже поднялся выше 93 рублей, а евро краткосрочно превышал отметку 102 рубля впервые с марта 2022 года. Опрошенные РИА Новости представители торговой отрасли предупредили, что цены на технику и электронику в России сильно зависят от курса валют, поэтому при продолжительном ослаблении рубля стоимость продукции на полках также вырастет. "Макроэкономические показатели на самом деле лучше ожидаемых, об этом в том числе речь шла на недавней встрече председателя правительства Михаила Мишустина с президентом Владимиром Путиным, поэтому здесь никакого вопроса не возникает по поводу макроэкономической стабильности", - сказал Песков.
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экономика, россия, дмитрий песков, михаил мишустин, владимир путин, московская биржа
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Московская биржа
Макроэкономические показатели России лучше ожидаемых, заявили в Кремле

Песков, комментируя курс рубля, заявил, что макроэкономические показатели лучше ожидаемых

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Никаких вопросов по поводу макроэкономической стабильности в России не возникает, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя колебания курса рубля.
Курс доллара в четверг на Московской бирже поднялся выше 93 рублей, а евро краткосрочно превышал отметку 102 рубля впервые с марта 2022 года. Опрошенные РИА Новости представители торговой отрасли предупредили, что цены на технику и электронику в России сильно зависят от курса валют, поэтому при продолжительном ослаблении рубля стоимость продукции на полках также вырастет.
"Макроэкономические показатели на самом деле лучше ожидаемых, об этом в том числе речь шла на недавней встрече председателя правительства Михаила Мишустина с президентом Владимиром Путиным, поэтому здесь никакого вопроса не возникает по поводу макроэкономической стабильности", - сказал Песков.
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ЭкономикаРоссияДмитрий ПесковМихаил МишустинВладимир ПутинМосковская биржа
 
 
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