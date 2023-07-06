https://ria.ru/20230706/ekonomika-1882558913.html
Макроэкономические показатели России лучше ожидаемых, заявили в Кремле
Макроэкономические показатели России лучше ожидаемых, заявили в Кремле - РИА Новости, 06.07.2023
Макроэкономические показатели России лучше ожидаемых, заявили в Кремле
Никаких вопросов по поводу макроэкономической стабильности в России не возникает, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T13:06
2023-07-06T13:06
2023-07-06T13:06
экономика
россия
дмитрий песков
михаил мишустин
владимир путин
московская биржа
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Никаких вопросов по поводу макроэкономической стабильности в России не возникает, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя колебания курса рубля. Курс доллара в четверг на Московской бирже поднялся выше 93 рублей, а евро краткосрочно превышал отметку 102 рубля впервые с марта 2022 года. Опрошенные РИА Новости представители торговой отрасли предупредили, что цены на технику и электронику в России сильно зависят от курса валют, поэтому при продолжительном ослаблении рубля стоимость продукции на полках также вырастет. "Макроэкономические показатели на самом деле лучше ожидаемых, об этом в том числе речь шла на недавней встрече председателя правительства Михаила Мишустина с президентом Владимиром Путиным, поэтому здесь никакого вопроса не возникает по поводу макроэкономической стабильности", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230706/banki-1882540390.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий песков, михаил мишустин, владимир путин, московская биржа
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Московская биржа
Макроэкономические показатели России лучше ожидаемых, заявили в Кремле
Песков, комментируя курс рубля, заявил, что макроэкономические показатели лучше ожидаемых