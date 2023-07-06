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СМИ: в Екатеринбурге произошел пожар в кардиологической больнице - РИА Новости, 06.07.2023
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08:58 06.07.2023 (обновлено: 09:16 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/ekb-1882504102.html
СМИ: в Екатеринбурге произошел пожар в кардиологической больнице
СМИ: в Екатеринбурге произошел пожар в кардиологической больнице - РИА Новости, 06.07.2023
СМИ: в Екатеринбурге произошел пожар в кардиологической больнице
В Екатеринбурге произошло возгорание в Уральском институте кардиологии, сообщил Е1 со ссылкой на МЧС России по Свердловской области. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T08:58
2023-07-06T09:16
происшествия
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
свердловская область
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В Екатеринбурге произошло возгорание в Уральском институте кардиологии, сообщил Е1 со ссылкой на МЧС России по Свердловской области.По информации издания, пожар начался в подвальном помещении в 8:32 утра по местному времени (6:32 мск). К месту инцидента направились около десяти пожарных расчетов.&quot;Самостоятельно эвакуировались 165 человек. Информации о пострадавших не поступало&quot;, — заявили спасатели.Спустя некоторое время возгорание оказалось локализовано. Уточняется, что горел гипсокартон на площади 20 квадратных метров.Тяжелых пациентов больницы направили в другие медучреждения, добавил портал.
екатеринбург
россия
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происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, свердловская область
Происшествия, Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Свердловская область
СМИ: в Екатеринбурге произошел пожар в кардиологической больнице

Е1: в Уральском институте кардиологии в Екатеринбурге произошел пожар

© Фото : ГУМЧС РФ по Свердловской областиПожар в корпусе лечебного учреждения на улице 8 марта в Екатеринбург
Пожар в корпусе лечебного учреждения на улице 8 марта в Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© Фото : ГУМЧС РФ по Свердловской области
Пожар в корпусе лечебного учреждения на улице 8 марта в Екатеринбург. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В Екатеринбурге произошло возгорание в Уральском институте кардиологии, сообщил Е1 со ссылкой на МЧС России по Свердловской области.
По информации издания, пожар начался в подвальном помещении в 8:32 утра по местному времени (6:32 мск). К месту инцидента направились около десяти пожарных расчетов.
«

"Самостоятельно эвакуировались 165 человек. Информации о пострадавших не поступало", — заявили спасатели.

Спустя некоторое время возгорание оказалось локализовано. Уточняется, что горел гипсокартон на площади 20 квадратных метров.
Тяжелых пациентов больницы направили в другие медучреждения, добавил портал.
 
ПроисшествияЕкатеринбургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияСвердловская область
 
 
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