https://ria.ru/20230706/ekb-1882504102.html
СМИ: в Екатеринбурге произошел пожар в кардиологической больнице
СМИ: в Екатеринбурге произошел пожар в кардиологической больнице - РИА Новости, 06.07.2023
СМИ: в Екатеринбурге произошел пожар в кардиологической больнице
В Екатеринбурге произошло возгорание в Уральском институте кардиологии, сообщил Е1 со ссылкой на МЧС России по Свердловской области. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T08:58
2023-07-06T08:58
2023-07-06T09:16
происшествия
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
свердловская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882503865_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bc4ef8ec5fff79495812a3999017bc1f.jpg
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В Екатеринбурге произошло возгорание в Уральском институте кардиологии, сообщил Е1 со ссылкой на МЧС России по Свердловской области.По информации издания, пожар начался в подвальном помещении в 8:32 утра по местному времени (6:32 мск). К месту инцидента направились около десяти пожарных расчетов."Самостоятельно эвакуировались 165 человек. Информации о пострадавших не поступало", — заявили спасатели.Спустя некоторое время возгорание оказалось локализовано. Уточняется, что горел гипсокартон на площади 20 квадратных метров.Тяжелых пациентов больницы направили в другие медучреждения, добавил портал.
екатеринбург
россия
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882503865_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_e101ffc8cfb6a0ac50d3b5de444261a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, свердловская область
Происшествия, Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Свердловская область
СМИ: в Екатеринбурге произошел пожар в кардиологической больнице
Е1: в Уральском институте кардиологии в Екатеринбурге произошел пожар