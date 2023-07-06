https://ria.ru/20230706/ekb-1882504102.html

СМИ: в Екатеринбурге произошел пожар в кардиологической больнице

СМИ: в Екатеринбурге произошел пожар в кардиологической больнице - РИА Новости, 06.07.2023

СМИ: в Екатеринбурге произошел пожар в кардиологической больнице

В Екатеринбурге произошло возгорание в Уральском институте кардиологии, сообщил Е1 со ссылкой на МЧС России по Свердловской области. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T08:58

2023-07-06T08:58

2023-07-06T09:16

происшествия

екатеринбург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

свердловская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882503865_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bc4ef8ec5fff79495812a3999017bc1f.jpg

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В Екатеринбурге произошло возгорание в Уральском институте кардиологии, сообщил Е1 со ссылкой на МЧС России по Свердловской области.По информации издания, пожар начался в подвальном помещении в 8:32 утра по местному времени (6:32 мск). К месту инцидента направились около десяти пожарных расчетов."Самостоятельно эвакуировались 165 человек. Информации о пострадавших не поступало", — заявили спасатели.Спустя некоторое время возгорание оказалось локализовано. Уточняется, что горел гипсокартон на площади 20 квадратных метров.Тяжелых пациентов больницы направили в другие медучреждения, добавил портал.

екатеринбург

россия

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, свердловская область