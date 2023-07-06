https://ria.ru/20230706/donetsk-1882616905.html

ВСУ выпустили 32 натовских снаряда по Донецку

ВСУ выпустили 32 натовских снаряда по Донецку - РИА Новости, 06.07.2023

ВСУ выпустили 32 натовских снаряда по Донецку

Украинские войска выпустили 32 снаряда натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T16:05

2023-07-06T16:05

2023-07-06T16:05

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

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сцкк

нато

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справки

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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 32 снаряда натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.45 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 14.50 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 15.00 – населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 15.15 – населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 15.20 – населенный пункт Желанное Первое – город Донецк (Петровский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего в украинской столице государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230706/spetsoperatsiya-1882581061.html

https://ria.ru/20230706/poteri-1882522433.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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в мире, донецк, петровский район, сцкк, нато, донецкая народная республика, справки