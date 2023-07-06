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Активист Ионов намерен направить в ООН доклад о правонарушениях США - РИА Новости, 06.07.2023
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12:25 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/doklad-1882548705.html
Активист Ионов намерен направить в ООН доклад о правонарушениях США
Активист Ионов намерен направить в ООН доклад о правонарушениях США - РИА Новости, 06.07.2023
Активист Ионов намерен направить в ООН доклад о правонарушениях США
Глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов, за информацию о местонахождении которого США объявили награду в размере до 10 миллионов долларов, РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T12:25
2023-07-06T12:25
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов, за информацию о местонахождении которого США объявили награду в размере до 10 миллионов долларов, заявил, что хочет через МИД направить в ООН доклад о правонарушениях США. "У нас сейчас есть международные кейсы, которые сегодня не получают международной публичной оценки. Я хочу направить доклад в министерство иностранных дел Российский Федерации, чтобы наш МИД направил его в различные инстанции ООН", - сказал он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". По его словам, на различных площадках ООН можно будет представить как дело в отношении него, так и различные скандалы с нарушением прав человека в США. Так, по словам активиста, можно получить хоть какую-то обратную связь. Ранее Ионов заявил в интервью РИА Новости, что опасается за себя и свою семью из-за большого количества поступающих угроз. Он добавил, что США, позиционирующие себя как эталон демократии и прозрачности, закрыли все эпизоды обвинения против него и не предоставили никакой информации. Ионов подчеркнул, что Вашингтон становится все более нетерпимым к альтернативным мнениям, за которые людям грозят даже реальные тюремные сроки. Минюст США в июле 2022 года обвинил Ионова во вмешательстве в выборы и заговоре с целью вовлечь граждан США в действия в качестве незаконных агентов российских властей. Американские власти утверждают, что Ионов в координации с ФСБ предположительно организовал многолетнюю иностранную кампанию вредоносного влияния, используя местные политические группы чтобы "сеять раздор, распространять пророссийскую пропаганду и вмешиваться в выборы в США". Ионов заявил РИА Новости, что его вина не доказана, а подобное дело развалится в суде.
https://ria.ru/20230706/ukraina-1882505016.html
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в мире, сша, россия
В мире, США, Россия
Активист Ионов намерен направить в ООН доклад о правонарушениях США

Активист Ионов намерен через МИД направить в ООН доклад о правонарушениях США

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов, за информацию о местонахождении которого США объявили награду в размере до 10 миллионов долларов, заявил, что хочет через МИД направить в ООН доклад о правонарушениях США.
"У нас сейчас есть международные кейсы, которые сегодня не получают международной публичной оценки. Я хочу направить доклад в министерство иностранных дел Российский Федерации, чтобы наш МИД направил его в различные инстанции ООН", - сказал он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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По его словам, на различных площадках ООН можно будет представить как дело в отношении него, так и различные скандалы с нарушением прав человека в США. Так, по словам активиста, можно получить хоть какую-то обратную связь.
Ранее Ионов заявил в интервью РИА Новости, что опасается за себя и свою семью из-за большого количества поступающих угроз. Он добавил, что США, позиционирующие себя как эталон демократии и прозрачности, закрыли все эпизоды обвинения против него и не предоставили никакой информации. Ионов подчеркнул, что Вашингтон становится все более нетерпимым к альтернативным мнениям, за которые людям грозят даже реальные тюремные сроки.
Минюст США в июле 2022 года обвинил Ионова во вмешательстве в выборы и заговоре с целью вовлечь граждан США в действия в качестве незаконных агентов российских властей. Американские власти утверждают, что Ионов в координации с ФСБ предположительно организовал многолетнюю иностранную кампанию вредоносного влияния, используя местные политические группы чтобы "сеять раздор, распространять пророссийскую пропаганду и вмешиваться в выборы в США". Ионов заявил РИА Новости, что его вина не доказана, а подобное дело развалится в суде.
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