https://ria.ru/20230706/doklad-1882548705.html

Активист Ионов намерен направить в ООН доклад о правонарушениях США

Активист Ионов намерен направить в ООН доклад о правонарушениях США - РИА Новости, 06.07.2023

Активист Ионов намерен направить в ООН доклад о правонарушениях США

Глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов, за информацию о местонахождении которого США объявили награду в размере до 10 миллионов долларов, РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T12:25

2023-07-06T12:25

2023-07-06T12:25

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов, за информацию о местонахождении которого США объявили награду в размере до 10 миллионов долларов, заявил, что хочет через МИД направить в ООН доклад о правонарушениях США. "У нас сейчас есть международные кейсы, которые сегодня не получают международной публичной оценки. Я хочу направить доклад в министерство иностранных дел Российский Федерации, чтобы наш МИД направил его в различные инстанции ООН", - сказал он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". По его словам, на различных площадках ООН можно будет представить как дело в отношении него, так и различные скандалы с нарушением прав человека в США. Так, по словам активиста, можно получить хоть какую-то обратную связь. Ранее Ионов заявил в интервью РИА Новости, что опасается за себя и свою семью из-за большого количества поступающих угроз. Он добавил, что США, позиционирующие себя как эталон демократии и прозрачности, закрыли все эпизоды обвинения против него и не предоставили никакой информации. Ионов подчеркнул, что Вашингтон становится все более нетерпимым к альтернативным мнениям, за которые людям грозят даже реальные тюремные сроки. Минюст США в июле 2022 года обвинил Ионова во вмешательстве в выборы и заговоре с целью вовлечь граждан США в действия в качестве незаконных агентов российских властей. Американские власти утверждают, что Ионов в координации с ФСБ предположительно организовал многолетнюю иностранную кампанию вредоносного влияния, используя местные политические группы чтобы "сеять раздор, распространять пророссийскую пропаганду и вмешиваться в выборы в США". Ионов заявил РИА Новости, что его вина не доказана, а подобное дело развалится в суде.

https://ria.ru/20230706/ukraina-1882505016.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, россия