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Российские военные уничтожили в ДНР пять украинских штабов - РИА Новости, 06.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:29 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/dnr-1882587307.html
Российские военные уничтожили в ДНР пять украинских штабов
Российские военные уничтожили в ДНР пять украинских штабов - РИА Новости, 06.07.2023
Российские военные уничтожили в ДНР пять украинских штабов
Авиация и артиллерия РФ нанесли удары по позициям украинских боевиков в 119 районах, в ДНР уничтожены пять штабов, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T14:29
2023-07-06T14:29
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Авиация и артиллерия РФ нанесли удары по позициям украинских боевиков в 119 районах, в ДНР уничтожены пять штабов, сообщило в четверг Минобороны РФ. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 119 районах. В районах населенных пунктов Ступочки, Выемка и Звановка Донецкой народной республики поражены три пункта управления 118-й бригады территориальной обороны, 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 4-й бригады нацгвардии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные уничтожили в ДНР пять украинских штабов

Минобороны: российские авиация и артиллерия уничтожили в ДНР пять украинских штабов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Авиация и артиллерия РФ нанесли удары по позициям украинских боевиков в 119 районах, в ДНР уничтожены пять штабов, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 119 районах. В районах населенных пунктов Ступочки, Выемка и Звановка Донецкой народной республики поражены три пункта управления 118-й бригады территориальной обороны, 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 4-й бригады нацгвардии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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