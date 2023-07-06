https://ria.ru/20230706/dnr-1882587307.html

Российские военные уничтожили в ДНР пять украинских штабов

Российские военные уничтожили в ДНР пять украинских штабов - РИА Новости, 06.07.2023

Российские военные уничтожили в ДНР пять украинских штабов

Авиация и артиллерия РФ нанесли удары по позициям украинских боевиков в 119 районах, в ДНР уничтожены пять штабов, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T14:29

2023-07-06T14:29

2023-07-06T14:29

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Авиация и артиллерия РФ нанесли удары по позициям украинских боевиков в 119 районах, в ДНР уничтожены пять штабов, сообщило в четверг Минобороны РФ. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 119 районах. В районах населенных пунктов Ступочки, Выемка и Звановка Донецкой народной республики поражены три пункта управления 118-й бригады территориальной обороны, 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 4-й бригады нацгвардии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20230706/ukraina-1882570481.html

россия

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность