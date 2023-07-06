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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 06.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:05 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/dnepropetrovsk-1882692905.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 06.07.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Взрывы прогремели в Днепропетровске на Украине, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T23:05
2023-07-06T23:05
специальная военная операция на украине
днепропетровск
украина
днепропетровская область
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровске на Украине, сообщает издание "Страна.ua". По данным издания, помимо взрывов в городе также была слышна работа противовоздушной обороны. Официальной информации о взрывах не поступало. Ранее в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. На данный момент она там продолжается.
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днепропетровск
украина
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днепропетровск, украина, днепропетровская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровск, Украина, Днепропетровская область, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

Украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Днепропетровске

CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Днепропетровск, Украина
Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy /
Днепропетровск, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровске на Украине, сообщает издание "Страна.ua".
По данным издания, помимо взрывов в городе также была слышна работа противовоздушной обороны.
Официальной информации о взрывах не поступало.
Ранее в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. На данный момент она там продолжается.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровскУкраинаДнепропетровская областьВ мире
 
 
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