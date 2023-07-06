https://ria.ru/20230706/dnepropetrovsk-1882692905.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 06.07.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Взрывы прогремели в Днепропетровске на Украине, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T23:05
2023-07-06T23:05
2023-07-06T23:05
специальная военная операция на украине
днепропетровск
украина
днепропетровская область
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровске на Украине, сообщает издание "Страна.ua". По данным издания, помимо взрывов в городе также была слышна работа противовоздушной обороны. Официальной информации о взрывах не поступало. Ранее в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. На данный момент она там продолжается.
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днепропетровск, украина, днепропетровская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровск, Украина, Днепропетровская область, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Днепропетровске