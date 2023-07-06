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Российские военные срывают планы ВСУ атаковать на Херсонском направлении
Российские военные срывают планы ВСУ атаковать на Херсонском направлении - РИА Новости, 06.07.2023
Российские военные срывают планы ВСУ атаковать на Херсонском направлении
Подразделения группировки Вооружённых Сил России "Днепр" уничтожают упреждающими ударами технику ВСУ на Херсонском направлении, срывая планы противника... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T05:09
2023-07-06T05:09
2023-07-06T08:46
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
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МЕЛИТОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Подразделения группировки Вооружённых Сил России "Днепр" уничтожают упреждающими ударами технику ВСУ на Херсонском направлении, срывая планы противника атаковать позиции российских войск, рассказал РИА Новости командир подразделения. "Воздушная разведка ведётся круглосуточно и без перерывов. В воздухе постоянно находятся наши глаза. Враг это знает и старается скрытно перемещать технику и личный состав. Но нам все равно удаётся её обнаруживать. В этот раз уничтожена техника, и есть потери среди личного состава (ВСУ). Это сорвало планы противника на "накат" на наши позиции ", - рассказал собеседник агентства.
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РИА Новости
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Срыв наступления противника на позиции ВС РФ на Херсонском направлении
Подразделения 80-й бригады группировки "Днепр" упреждающим ударом вывели из строя технику и личный состав ВСУ, чем сорвали наступление на позиции ВС РФ на Херсонском направлении.
2023-07-06T05:09
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PT0M26S
РИА Новости
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россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Российские военные срывают планы ВСУ атаковать на Херсонском направлении
Подразделения группировки "Днепр" уничтожают технику ВСУ на Херсонском направлении