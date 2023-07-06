https://ria.ru/20230706/deklaratsii-1882495649.html

Песков рассказал о проверке деклараций сотрудников администрации президента

Песков рассказал о проверке деклараций сотрудников администрации президента - РИА Новости, 06.07.2023

Песков рассказал о проверке деклараций сотрудников администрации президента

Часть деклараций сотрудников администрации президента РФ проверена, еще часть находится в процессе проверки, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T06:11

2023-07-06T06:11

2023-07-06T12:17

дмитрий песков

россия

политика

владимир путин

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Часть деклараций сотрудников администрации президента РФ проверена, еще часть находится в процессе проверки, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Часть проверена, часть в процессе. Соответствующее управление в администрации работает постоянно", — сказал он.В апреле Песков сообщал, что сотрудники администрации президента России сдали декларации в установленные сроки. Публиковаться декларации не будут. Указ о приостановке публикации деклараций чиновников был опубликован 29 декабря. Президент ввел данные требования на период специальной военной операции. Как ранее сообщал журналистам Песков, указ президента Владимира Путина о запрете размещать в интернете и передавать в СМИ данные о доходах чиновников, которые должны публиковаться по закону о противодействии коррупции, касается только тех, кто работает в новых регионах. В феврале Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде, без персональных данных, с 1 марта 2023 года.

https://ria.ru/20230629/derbent-1881120297.html

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дмитрий песков, россия, политика, владимир путин