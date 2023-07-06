https://ria.ru/20230706/data-1882560483.html
Кремль прокомментировал сообщение о готовящейся встрече Путина и Лукашенко
Кремль прокомментировал сообщение о готовящейся встрече Путина и Лукашенко - РИА Новости, 06.07.2023
Кремль прокомментировал сообщение о готовящейся встрече Путина и Лукашенко
Точной даты встречи президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко пока нет, при необходимости она произойдет, сообщил... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T13:10
2023-07-06T13:10
2023-07-06T13:10
политика
россия
белоруссия
дмитрий песков
владимир путин
александр лукашенко
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Точной даты встречи президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко пока нет, при необходимости она произойдет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Александр Григорьевич сказал, что есть планы по встречи с президентом России. Действительно, два президента достаточно часто общаются и мы далеко не о всех его телефонных разговоров сообщаем. Это продиктовано особым характером союзнических наших двухсторонних отношений. При необходимости, конечно, встреча произойдет", - сказал Песков.Песков отметил, что пока точной даты нет, но как только она появится, Кремль проинформирует. На вопрос, обсудят ли лидеры на этой встрече тему ЧВК "Вагнер" и будет ли это основной темой общения, Песков ответил, что пока не может сказать, какая будет повестка дня этих контактов, тем более что и точной даты пока нет.
https://ria.ru/20230706/kitay-1882556710.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, белоруссия, дмитрий песков, владимир путин, александр лукашенко
Политика, Россия, Белоруссия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Кремль прокомментировал сообщение о готовящейся встрече Путина и Лукашенко
Песков: точной даты встречи Путина и Лукашенко пока нет
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Точной даты встречи президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко пока нет, при необходимости она произойдет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Александр Григорьевич сказал, что есть планы по встречи с президентом России. Действительно, два президента достаточно часто общаются и мы далеко не о всех его телефонных разговоров сообщаем. Это продиктовано особым характером союзнических наших двухсторонних отношений. При необходимости, конечно, встреча произойдет", - сказал Песков.
Песков отметил, что пока точной даты нет, но как только она появится, Кремль проинформирует. На вопрос, обсудят ли лидеры на этой встрече тему ЧВК "Вагнер" и будет ли это основной темой общения, Песков ответил, что пока не может сказать, какая будет повестка дня этих контактов, тем более что и точной даты пока нет.
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