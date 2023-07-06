https://ria.ru/20230706/data-1882560483.html

Кремль прокомментировал сообщение о готовящейся встрече Путина и Лукашенко

Кремль прокомментировал сообщение о готовящейся встрече Путина и Лукашенко - РИА Новости, 06.07.2023

Кремль прокомментировал сообщение о готовящейся встрече Путина и Лукашенко

Точной даты встречи президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко пока нет, при необходимости она произойдет, сообщил... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T13:10

2023-07-06T13:10

2023-07-06T13:10

политика

россия

белоруссия

дмитрий песков

владимир путин

александр лукашенко

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Точной даты встречи президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко пока нет, при необходимости она произойдет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Александр Григорьевич сказал, что есть планы по встречи с президентом России. Действительно, два президента достаточно часто общаются и мы далеко не о всех его телефонных разговоров сообщаем. Это продиктовано особым характером союзнических наших двухсторонних отношений. При необходимости, конечно, встреча произойдет", - сказал Песков.Песков отметил, что пока точной даты нет, но как только она появится, Кремль проинформирует. На вопрос, обсудят ли лидеры на этой встрече тему ЧВК "Вагнер" и будет ли это основной темой общения, Песков ответил, что пока не может сказать, какая будет повестка дня этих контактов, тем более что и точной даты пока нет.

https://ria.ru/20230706/kitay-1882556710.html

россия

белоруссия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, россия, белоруссия, дмитрий песков, владимир путин, александр лукашенко