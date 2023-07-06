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В забайкальском селе после прорыва дамбы подтопило больше сотни домов
В забайкальском селе после прорыва дамбы подтопило больше сотни домов - РИА Новости, 06.07.2023
В забайкальском селе после прорыва дамбы подтопило больше сотни домов
Река Кручина подтопила 110 домов и 127 участков в селе Ильинка Читинского района из-за сильных дождей и прорыва дамбы, прокуратура начала проверку, сообщается в РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T04:20
2023-07-06T04:20
2023-07-06T04:20
читинский район
происшествия
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ЧИТА, 6 июл - РИА Новости. Река Кручина подтопила 110 домов и 127 участков в селе Ильинка Читинского района из-за сильных дождей и прорыва дамбы, прокуратура начала проверку, сообщается в телеграм-канале региональной прокуратуры. "Прокуратура Читинского района проводит проверку по поступившей из оперативных служб информации о подтоплении жилых домов в селе Ильинка в результате разлива реки Кручина, где в связи с обильными осадками и прорывом дамбы в ночь с 5 на 6 июля оказались подтоплены 127 участков, 110 домов, в которых проживает 290 человек", - говорится в сообщении. Уточняется, что представители надзорного ведомства оценят действия уполномоченных органов по предупреждению чрезвычайной ситуации и ликвидации ее последствий. Особое внимание будет уделено вопросам оказания помощи пострадавшим. Для этого организована работа временной приемной прокурора в пунктах временного размещения граждан.
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читинский район, происшествия
Читинский район, Происшествия
В забайкальском селе после прорыва дамбы подтопило больше сотни домов
В забайкальском селе Ильинка после прорыва дамбы подтопило 110 домов и 127 участков