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В НИИ рассказали о перспективе разработки в России ядерных часов - РИА Новости, 06.07.2023
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03:30 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/chasy-1882489481.html
В НИИ рассказали о перспективе разработки в России ядерных часов
В НИИ рассказали о перспективе разработки в России ядерных часов - РИА Новости, 06.07.2023
В НИИ рассказали о перспективе разработки в России ядерных часов
Новые ядерные часы, которые будут точнее современных в тысячи, а то и в десятки тысяч раз, могут появиться в России через 5-7 лет, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T03:30
2023-07-06T03:30
россия
сергей донченко
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
технологии
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Новые ядерные часы, которые будут точнее современных в тысячи, а то и в десятки тысяч раз, могут появиться в России через 5-7 лет, рассказал РИА Новости гендиректор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Росстандарта, где занимаются разработкой таких устройств, Сергей Донченко. "Ядерные часы, это направление, которое ещё требует очень серьезных фундаментальных исследований. Это некая, может, не совсем далёкая, но всё же удалённая перспектива. Где-то лет через 5-7 мы надеемся получить переход и создать такие часы", - сказал Донченко. Он уточнил, что потенциально такие перспективные часы смогут показывать время с точностью до 21 знака после запятой, что на 3-4 порядка (в тысячу – десятки тысяч раз) точнее, чем существующие системы. Однако, по словам учёного, несмотря на то, что все теоретические расчёты уже имеются, сам способ физически реализовать устройство, которое обладало бы такой точностью, пока не найден. Донченко добавил, что Россия вносит наиболее существенный вклад среди всех стран мира в формирование международной шкалы времени. Вклад РФ, по его словам, составляет около 20%. В области создания оптических часов институт ведёт разработки устройств третьего поколения. За счёт изменений в технологии у новых часов будут устранены допплеровские, температурные и другие физические сдвиги, влияющие на точность. Таким образом, через пару лет могут появиться оптические часы с точностью до 18 или 19 знака после запятой, рассказал Донченко.
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россия, сергей донченко, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), технологии
Россия, Сергей Донченко, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Технологии
В НИИ рассказали о перспективе разработки в России ядерных часов

Глава ВНИИФТРИ Донченко: новые ядерные часы станут в тысячи раз точнее современных

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЧасы у предприятия Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ)
Часы у предприятия Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Часы у предприятия Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) . Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Новые ядерные часы, которые будут точнее современных в тысячи, а то и в десятки тысяч раз, могут появиться в России через 5-7 лет, рассказал РИА Новости гендиректор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Росстандарта, где занимаются разработкой таких устройств, Сергей Донченко.
«
"Ядерные часы, это направление, которое ещё требует очень серьезных фундаментальных исследований. Это некая, может, не совсем далёкая, но всё же удалённая перспектива. Где-то лет через 5-7 мы надеемся получить переход и создать такие часы", - сказал Донченко.
Он уточнил, что потенциально такие перспективные часы смогут показывать время с точностью до 21 знака после запятой, что на 3-4 порядка (в тысячу – десятки тысяч раз) точнее, чем существующие системы. Однако, по словам учёного, несмотря на то, что все теоретические расчёты уже имеются, сам способ физически реализовать устройство, которое обладало бы такой точностью, пока не найден.
Донченко добавил, что Россия вносит наиболее существенный вклад среди всех стран мира в формирование международной шкалы времени. Вклад РФ, по его словам, составляет около 20%.
В области создания оптических часов институт ведёт разработки устройств третьего поколения. За счёт изменений в технологии у новых часов будут устранены допплеровские, температурные и другие физические сдвиги, влияющие на точность. Таким образом, через пару лет могут появиться оптические часы с точностью до 18 или 19 знака после запятой, рассказал Донченко.
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