https://ria.ru/20230706/bpla-1882690734.html

Небензя высмеял "доказательства" применения иранских БПЛА на Украине

Небензя высмеял "доказательства" применения иранских БПЛА на Украине - РИА Новости, 06.07.2023

Небензя высмеял "доказательства" применения иранских БПЛА на Украине

Постпред России при ООН Василий Небензя высмеял "доказательства", которые приводят западные страны и Киев о якобы применении Москвой иранских беспилотников на... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T22:40

2023-07-06T22:40

2023-07-06T23:13

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иран

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ООН, 6 июл — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя высмеял "доказательства", которые приводят западные страны и Киев о якобы применении Москвой иранских беспилотников на Украине."Все, что мы видим, — некие "подозрения" и невнятные "оценки", строящиеся на "информации из открытых источников". Особенно хорошо это видно на примере инсинуаций о так называемых иранских дронах, якобы используемых на Украине", — сказал дипломат.Постпред продемонстрировал членам СБ ООН фотографию с изображением Владимира Зеленского и находящегося рядом, предположительно, БПЛА. "Некоторые же "фотодоказательства" и вовсе носят комичный характер. В СМИ широко разошлась фотография Владимира Зеленского якобы с дроном "Шахед". Размер этого дрона — три метра в длину, а размах крыльев два метра. Таким образом, украинский президент должен быть ростом примерно два с половиной метра. Это фейковое фото уже давно высмеяли пользователи интернета", — указал Небензя.По его словам, другие приводимые "вещественные доказательства" состоят из невразумительных фотографий каких-то обломков, на которых ничто не указывает на их иранское происхождение. "Впрочем, о чем здесь вообще можно говорить, если, судя по языку писем и материалов, даже сами их авторы не уверены в обоснованности своих выводов. Формулировки подобраны таким образом, чтобы априори снять с Лондона ответственность за достоверность предоставляемой Совету Безопасности информации. Об этом наглядно, например, говорят ссылки на некие "изначальные оценки", говорящие о том, что британская сторона даже не завершила процесс так называемого изучения этих предполагаемых беспилотников", — отметил он.Как заявил Небензя, цель распространения таких измышлений вполне очевидна — при отсутствии объективных фактов наполнить "негативом" доклады генсека ООН и координатора "формата 2231", отвлекая тем самым внимание от нарушений западными участниками иранской ядерной сделки и США положений резолюции СБ 2231, закрепившей ее создание. Страны Запада неоднократно утверждали, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. При этом США и их союзники делали акцент на том, что такая передача нарушает резолюцию 2231. Москва и Тегеран эти обвинения опровергали. Постпред Ирана при ООН называл такие обвинения беспочвенными, поскольку запрет, касающийся оружия в резолюции 2231, прекратил действовать 18 октября 2020 года, а значит, передача оружия исламской республике или из нее больше не относится к этой резолюции.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что тема закупки боевых беспилотников у Тегерана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. Позже министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что утверждения Запада о якобы имевших место поставках Ираном беспилотников России так и остаются бездоказательными.

https://ria.ru/20230630/dannye-1881430093.html

https://ria.ru/20230516/terakty-1872252195.html

https://ria.ru/20230616/sud-1878788501.html

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в мире, иран, василий небензя, владимир зеленский, оон, украина