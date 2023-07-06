https://ria.ru/20230706/bpla-1882685272.html

Небензя указал на отсутствие доказательств по иранским БПЛА на Украине

Небензя указал на отсутствие доказательств по иранским БПЛА на Украине - РИА Новости, 06.07.2023

Небензя указал на отсутствие доказательств по иранским БПЛА на Украине

Запад не представил никаких неопровержимы доказательств того, что Россия якобы применяет иранские беспилотники на Украине, заявил на заседании Совета... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T21:21

2023-07-06T21:21

2023-07-06T22:10

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ООН, 6 июл – РИА Новости. Запад не представил никаких неопровержимы доказательств того, что Россия якобы применяет иранские беспилотники на Украине, заявил на заседании Совета безопасности ООН постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.В четверг прошло заседание Совбеза ООН, посвященное исполнению резолюции 2231, закрепившей создание Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Ряд западных стран, в том числе США, Франция, Британия, не в первый раз обвинили РФ в якобы применении иранских беспилотников на Украине, что, по их мнению, является нарушением указанной резолюции."Непрекращающиеся попытки обвинять Иран в нарушении параграфов 3,4 приложения B к резолюции СБ ООН 2231. Как Иран, так и Россия неоднократно давали ответ: никаких неопровержимых доказательств в подтверждение этих обвинений их авторами не приводится. Все что мы видим, это некие подозрения и невнятные оценки, строящиеся на информации из открытых источников", - сказал Небензя.По его словам, у Москвы вызывает крайнее недоумение, что Секретариат ООН осуществляет исследование "доступной информации" и намеревается представить совбезу некие результаты в отношений так называемого нарушения резолюции 2231. "Никаких полномочий у ячейки 2231 предпринимать такие действия нет. А функции Секретариата применительно к этой резолюции имеют сугубо административно-технический характер. Призываем представителей Секретариата строго следовать своим обязанностям и воздерживаться от практики несогласованных визитов и самовольных расследований. Любые подобные несогласованные действия мы будем рассматривать не только как нарушение Устава, но и как преднамеренную провокацию, направленную на подрыв реализации решений Совета Безопасности", - подчеркнул постпред.Страны Запада неоднократно утверждали, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине, делая акцент на том, что такая передача является нарушением резолюции 2231 (закрепившей создание СВПД). Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Постпред Ирана при ООН называл такие обвинения беспочвенными, так как запрет, касающийся оружия в резолюции 2231, прекратил действовать 18 октября 2020 года, а значит, передача оружия Ирану или из Ирана больше не относится к этой резолюции.Согласно СВПД, оружейное эмбарго было снято с Ирана 18 октября 2020 года. До этого поставки вооружений возможны были только с разрешения Совбеза ООН.

https://ria.ru/20230611/makron-1877458273.html

https://ria.ru/20230703/osuzhdenie-1881805215.html

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в мире, иран, василий небензя, оон, украина, россия