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СМИ: ВСУ не понимают, как устроена российская бомба, взломавшая их оборону - РИА Новости, 06.07.2023
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16:05 06.07.2023 (обновлено: 16:24 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/bomby-1882616697.html
СМИ: ВСУ не понимают, как устроена российская бомба, взломавшая их оборону
СМИ: ВСУ не понимают, как устроена российская бомба, взломавшая их оборону - РИА Новости, 06.07.2023
СМИ: ВСУ не понимают, как устроена российская бомба, взломавшая их оборону
Украинские военные не могут понять, как устроены российские планирующие авиабомбы, прорывающие оборонительные укрепления ВСУ, пишет американский портал The War... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T16:05
2023-07-06T16:24
политика
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
алексей леонков
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Украинские военные не могут понять, как устроены российские планирующие авиабомбы, прорывающие оборонительные укрепления ВСУ, пишет американский портал The War Zone.&quot;Украинские официальные лица предполагают, что речь идет о каком-то виде GPS-наведения, но пока очень мало конкретных подробностей о том, как это работает&quot;, — отметили в статье.По информации издания, в Киеве называют такие российские бомбы головной болью из-за их результативности, а также потому, что они позволяют истребителям работать по целям с безопасного расстояния.Ранее военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков рассказал РИА Новости, что применение планирующих бомб стало серьезной проблемой для ВСУ. По его словам, по всей линии фронта российские войска стали активно использовать фугасные авиабомбы типа ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции, что позволило ВКС действовать вне зоны поражения украинской противовоздушной обороны.
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политика, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, алексей леонков
Политика, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Алексей Леонков
СМИ: ВСУ не понимают, как устроена российская бомба, взломавшая их оборону

War Zone: Киев не может понять, как устроены планирующие бомбы ВКС России

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Украинские военные не могут понять, как устроены российские планирующие авиабомбы, прорывающие оборонительные укрепления ВСУ, пишет американский портал The War Zone.
«

"Украинские официальные лица предполагают, что речь идет о каком-то виде GPS-наведения, но пока очень мало конкретных подробностей о том, как это работает", — отметили в статье.

По информации издания, в Киеве называют такие российские бомбы головной болью из-за их результативности, а также потому, что они позволяют истребителям работать по целям с безопасного расстояния.
Ранее военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков рассказал РИА Новости, что применение планирующих бомб стало серьезной проблемой для ВСУ. По его словам, по всей линии фронта российские войска стали активно использовать фугасные авиабомбы типа ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции, что позволило ВКС действовать вне зоны поражения украинской противовоздушной обороны.
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ПолитикаВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииАлексей Леонков
 
 
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