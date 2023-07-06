https://ria.ru/20230706/bomby-1882616697.html

СМИ: ВСУ не понимают, как устроена российская бомба, взломавшая их оборону

СМИ: ВСУ не понимают, как устроена российская бомба, взломавшая их оборону - РИА Новости, 06.07.2023

СМИ: ВСУ не понимают, как устроена российская бомба, взломавшая их оборону

Украинские военные не могут понять, как устроены российские планирующие авиабомбы, прорывающие оборонительные укрепления ВСУ, пишет американский портал The War... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T16:05

2023-07-06T16:05

2023-07-06T16:24

политика

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

алексей леонков

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Украинские военные не могут понять, как устроены российские планирующие авиабомбы, прорывающие оборонительные укрепления ВСУ, пишет американский портал The War Zone."Украинские официальные лица предполагают, что речь идет о каком-то виде GPS-наведения, но пока очень мало конкретных подробностей о том, как это работает", — отметили в статье.По информации издания, в Киеве называют такие российские бомбы головной болью из-за их результативности, а также потому, что они позволяют истребителям работать по целям с безопасного расстояния.Ранее военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков рассказал РИА Новости, что применение планирующих бомб стало серьезной проблемой для ВСУ. По его словам, по всей линии фронта российские войска стали активно использовать фугасные авиабомбы типа ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции, что позволило ВКС действовать вне зоны поражения украинской противовоздушной обороны.

https://ria.ru/20230511/vsu-1871108705.html

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политика, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, алексей леонков