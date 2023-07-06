https://ria.ru/20230706/boepripasy-1882689270.html

США пообещали подобрать Киеву более эффективные кассетные боеприпасы

США пообещали подобрать Киеву более эффективные кассетные боеприпасы - РИА Новости, 06.07.2023

США пообещали подобрать Киеву более эффективные кассетные боеприпасы

США намерены тщательно подходить к выбору кассетных боеприпасов для Украины, отдавая предпочтение снарядам с низким коэффициентом неразрывающихся бомб, заявил в РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T22:17

2023-07-06T22:17

2023-07-06T22:24

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сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. США намерены тщательно подходить к выбору кассетных боеприпасов для Украины, отдавая предпочтение снарядам с низким коэффициентом неразрывающихся бомб, заявил в четверг официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."Как я упоминал ранее, в случае, если мы будем предоставлять эти вооружения, мы будем тщательно отбирать снаряды с низким коэффициентом неразорвавшихся боеприпасов с последними данными об их испытаниях", - сказал Райдер в ходе брифинга.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230706/snaryady-1882598470.html

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украина, сша, в мире, патрик райдер, пентагон, нато