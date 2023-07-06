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США пообещали подобрать Киеву более эффективные кассетные боеприпасы
США пообещали подобрать Киеву более эффективные кассетные боеприпасы - РИА Новости, 06.07.2023
США пообещали подобрать Киеву более эффективные кассетные боеприпасы
США намерены тщательно подходить к выбору кассетных боеприпасов для Украины, отдавая предпочтение снарядам с низким коэффициентом неразрывающихся бомб, заявил в РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T22:17
2023-07-06T22:17
2023-07-06T22:24
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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. США намерены тщательно подходить к выбору кассетных боеприпасов для Украины, отдавая предпочтение снарядам с низким коэффициентом неразрывающихся бомб, заявил в четверг официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."Как я упоминал ранее, в случае, если мы будем предоставлять эти вооружения, мы будем тщательно отбирать снаряды с низким коэффициентом неразорвавшихся боеприпасов с последними данными об их испытаниях", - сказал Райдер в ходе брифинга.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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украина, сша, в мире, патрик райдер, пентагон, нато
Украина, США, В мире, Патрик Райдер, Пентагон, НАТО
США пообещали подобрать Киеву более эффективные кассетные боеприпасы
Пентагон: США при отправке кассетных боеприпасов Киеву сфокусируются на более эффективных