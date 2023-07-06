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Пентагону пока нечего объявить о поставках Украине кассетных боеприпасов - РИА Новости, 06.07.2023
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21:51 06.07.2023 (обновлено: 22:05 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/boepripasy-1882687330.html
Пентагону пока нечего объявить о поставках Украине кассетных боеприпасов
Пентагону пока нечего объявить о поставках Украине кассетных боеприпасов - РИА Новости, 06.07.2023
Пентагону пока нечего объявить о поставках Украине кассетных боеприпасов
Пентагону пока нечего объявить по возможному решению США о поставках Украине кассетных боеприпасов, данный вопрос все еще находится на рассмотрении, заявил в... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T21:51
2023-07-06T22:05
министерство обороны сша
в мире
украина
патрик райдер
нато
пентагон
сша
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ВАШИНГТОН, 6 июл – РИА Новости. Пентагону пока нечего объявить по возможному решению США о поставках Украине кассетных боеприпасов, данный вопрос все еще находится на рассмотрении, заявил в четверг официальный представитель оборонного ведомства Патрик Райдер."Что касается усовершенствованных боеприпасов двойного назначения, мне нечего сегодня объявить об этом. Как вам известно, данный вопрос по-прежнему находится на рассмотрении", - сказал Райдер в ходе брифинга.Он добавил, что США располагают различными вариациями снарядов такого рода в своих арсеналах. В этой связи, по словам Райдера, Вашингтон не рассматривает возможность поставок Киеву старых образцов боеприпасов кассетного типа.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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министерство обороны сша, в мире, украина, патрик райдер, нато, пентагон, сша
Министерство обороны США, В мире, Украина, Патрик Райдер, НАТО, Пентагон, США
Пентагону пока нечего объявить о поставках Украине кассетных боеприпасов

Пентагон заявил, что все еще рассматривает вопрос о поставках Киеву кассетных боеприпасов

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 июл – РИА Новости. Пентагону пока нечего объявить по возможному решению США о поставках Украине кассетных боеприпасов, данный вопрос все еще находится на рассмотрении, заявил в четверг официальный представитель оборонного ведомства Патрик Райдер.
«
"Что касается усовершенствованных боеприпасов двойного назначения, мне нечего сегодня объявить об этом. Как вам известно, данный вопрос по-прежнему находится на рассмотрении", - сказал Райдер в ходе брифинга.
Он добавил, что США располагают различными вариациями снарядов такого рода в своих арсеналах. В этой связи, по словам Райдера, Вашингтон не рассматривает возможность поставок Киеву старых образцов боеприпасов кассетного типа.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Американский сенатор Линдси Грэм - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Сенатор Грэм призвал США отправить Украине кассетные боеприпасы и F-16
Вчера, 19:23
 
Министерство обороны СШАВ миреУкраинаПатрик РайдерНАТОПентагонСША
 
 
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