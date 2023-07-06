https://ria.ru/20230706/boepripasy-1882687330.html

Пентагону пока нечего объявить о поставках Украине кассетных боеприпасов

Пентагону пока нечего объявить о поставках Украине кассетных боеприпасов - РИА Новости, 06.07.2023

Пентагону пока нечего объявить о поставках Украине кассетных боеприпасов

Пентагону пока нечего объявить по возможному решению США о поставках Украине кассетных боеприпасов, данный вопрос все еще находится на рассмотрении, заявил в... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T21:51

2023-07-06T21:51

2023-07-06T22:05

министерство обороны сша

в мире

украина

патрик райдер

нато

пентагон

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ВАШИНГТОН, 6 июл – РИА Новости. Пентагону пока нечего объявить по возможному решению США о поставках Украине кассетных боеприпасов, данный вопрос все еще находится на рассмотрении, заявил в четверг официальный представитель оборонного ведомства Патрик Райдер."Что касается усовершенствованных боеприпасов двойного назначения, мне нечего сегодня объявить об этом. Как вам известно, данный вопрос по-прежнему находится на рассмотрении", - сказал Райдер в ходе брифинга.Он добавил, что США располагают различными вариациями снарядов такого рода в своих арсеналах. В этой связи, по словам Райдера, Вашингтон не рассматривает возможность поставок Киеву старых образцов боеприпасов кассетного типа.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230706/boepripasy-1882670223.html

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министерство обороны сша, в мире, украина, патрик райдер, нато, пентагон, сша