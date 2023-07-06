https://ria.ru/20230706/boepripasy-1882687330.html
Пентагону пока нечего объявить о поставках Украине кассетных боеприпасов
Пентагону пока нечего объявить о поставках Украине кассетных боеприпасов - РИА Новости, 06.07.2023
Пентагону пока нечего объявить о поставках Украине кассетных боеприпасов
Пентагону пока нечего объявить по возможному решению США о поставках Украине кассетных боеприпасов, данный вопрос все еще находится на рассмотрении, заявил в... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T21:51
2023-07-06T21:51
2023-07-06T22:05
министерство обороны сша
в мире
украина
патрик райдер
нато
пентагон
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790814063_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cccc76f095dc749db4d185d3123f61e2.jpg
ВАШИНГТОН, 6 июл – РИА Новости. Пентагону пока нечего объявить по возможному решению США о поставках Украине кассетных боеприпасов, данный вопрос все еще находится на рассмотрении, заявил в четверг официальный представитель оборонного ведомства Патрик Райдер."Что касается усовершенствованных боеприпасов двойного назначения, мне нечего сегодня объявить об этом. Как вам известно, данный вопрос по-прежнему находится на рассмотрении", - сказал Райдер в ходе брифинга.Он добавил, что США располагают различными вариациями снарядов такого рода в своих арсеналах. В этой связи, по словам Райдера, Вашингтон не рассматривает возможность поставок Киеву старых образцов боеприпасов кассетного типа.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230706/boepripasy-1882670223.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790814063_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_77a4ba4180180a7cd7a0c00e9f1da41b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны сша, в мире, украина, патрик райдер, нато, пентагон, сша
Министерство обороны США, В мире, Украина, Патрик Райдер, НАТО, Пентагон, США
Пентагону пока нечего объявить о поставках Украине кассетных боеприпасов
Пентагон заявил, что все еще рассматривает вопрос о поставках Киеву кассетных боеприпасов