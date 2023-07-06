Белый дом: новостей по поставкам кассетных боеприпасов Украине пока нет
Белый дом активно обсуждает поставку кассетных боеприпасов Украине, но новостей пока нет
© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Администрация США активно обсуждает вопрос поставки Украине кассетных боеприпасов, но новостей по этому поводу пока нет, сообщил в четверг заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.
"Это находится на этапе активного обсуждения. На данный момент у меня нет объявления, которое можно сделать", - заявил он журналистам на вопрос, принял ли президент США Джо Байден решение о поставке Киеву кассетных боеприпасов. Ранее в четверг Национальное общественное радио (NPR) со ссылкой на источники сообщило, что решение о поставках США кассетных боеприпасов Украине может быть объявлено в четверг.
В международной неправительственной организации Human Rights Watch предостерегли США от передачи кассетных боеприпасов украинским войскам, заявив, что это неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание использования данного вида вооружений.
По данным расследования, проведенного Human Rights Watch в сентябре-октябре 2022 года, украинские войска применяли кассетные снаряды при бомбардировках Изюма и его окрестностей. В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере восемь гражданских лиц, еще 15 пострадали. О том, что Киев использует кассетные боеприпасы, в своем отчете также сообщили эксперты ООН, которые уточнили, что Украина прибегала к таким вооружениям с марта по сентябрь 2022 года.
Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".