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СМИ: США на неделе примут решение об отправке Киеву кассетных боеприпасов
СМИ: США на неделе примут решение об отправке Киеву кассетных боеприпасов - РИА Новости, 06.07.2023
СМИ: США на неделе примут решение об отправке Киеву кассетных боеприпасов
Власти США уже на текущей неделе могут принять решение насчет того, одобрить ли поставку Украине кассетных боеприпасов, передает телеканал CBS со ссылкой на... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T02:03
2023-07-06T02:03
2023-07-06T02:11
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ВАШИНГТОН, 6 июл – РИА Новости. Власти США уже на текущей неделе могут принять решение насчет того, одобрить ли поставку Украине кассетных боеприпасов, передает телеканал CBS со ссылкой на неназванные правительственные источники.Согласно его данным, обсуждение данного вопроса нацелено на то, чтобы удовлетворить высокую потребность Украины в боеприпасах на фоне контрнаступления, которое "продвигается медленнее, чем ожидалось". Как отметил один из собеседников телеканала, площадь поражения одного такого снаряды примерно в пять раз выше, нежели у боеприпасов обычного типа.Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.Журнал Foreign Policy ранее сообщал, что ряд законодателей США призвали Байдена отправить кассетные боеприпасы на Украину, чтобы помочь Киеву в контрнаступлении. Бывший спецпомощник главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного Дэн Райс заявлял, что использование кассетных боеприпасов позволит использовать меньшее их число, потому что они расходуются медленнее.Ранее заместитель помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лаура Купер заявляла, что США не поставляют Украине усовершенствованные боеприпасы двойного назначения, чтобы не идти вразрез с ограничениями на поставки кассетных бомб.
https://ria.ru/20230706/vengriya-1882481344.html
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сша, украина, в мире, валерий залужный, пентагон, киев
США, Украина, В мире, Валерий Залужный, Пентагон, Киев
СМИ: США на неделе примут решение об отправке Киеву кассетных боеприпасов
CBS: США на неделе могут принять решение об отправке Украине кассетных боеприпасов