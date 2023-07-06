Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США на неделе примут решение об отправке Киеву кассетных боеприпасов - РИА Новости, 06.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:03 06.07.2023 (обновлено: 02:11 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/boepripasy-1882486418.html
СМИ: США на неделе примут решение об отправке Киеву кассетных боеприпасов
СМИ: США на неделе примут решение об отправке Киеву кассетных боеприпасов - РИА Новости, 06.07.2023
СМИ: США на неделе примут решение об отправке Киеву кассетных боеприпасов
Власти США уже на текущей неделе могут принять решение насчет того, одобрить ли поставку Украине кассетных боеприпасов, передает телеканал CBS со ссылкой на... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T02:03
2023-07-06T02:11
сша
украина
в мире
валерий залужный
пентагон
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151022/48/1510224874_0:345:3604:2372_1920x0_80_0_0_f9ed06dc31a1b6f04548c20f846f9bfc.jpg
ВАШИНГТОН, 6 июл – РИА Новости. Власти США уже на текущей неделе могут принять решение насчет того, одобрить ли поставку Украине кассетных боеприпасов, передает телеканал CBS со ссылкой на неназванные правительственные источники.Согласно его данным, обсуждение данного вопроса нацелено на то, чтобы удовлетворить высокую потребность Украины в боеприпасах на фоне контрнаступления, которое "продвигается медленнее, чем ожидалось". Как отметил один из собеседников телеканала, площадь поражения одного такого снаряды примерно в пять раз выше, нежели у боеприпасов обычного типа.Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.Журнал Foreign Policy ранее сообщал, что ряд законодателей США призвали Байдена отправить кассетные боеприпасы на Украину, чтобы помочь Киеву в контрнаступлении. Бывший спецпомощник главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного Дэн Райс заявлял, что использование кассетных боеприпасов позволит использовать меньшее их число, потому что они расходуются медленнее.Ранее заместитель помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лаура Купер заявляла, что США не поставляют Украине усовершенствованные боеприпасы двойного назначения, чтобы не идти вразрез с ограничениями на поставки кассетных бомб.
https://ria.ru/20230706/vengriya-1882481344.html
https://ria.ru/20230705/ukraina-1882397509.html
сша
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151022/48/1510224874_208:0:3371:2372_1920x0_80_0_0_1730355e48cc5ec8d4f880bdd7db2d53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, украина, в мире, валерий залужный, пентагон, киев
США, Украина, В мире, Валерий Залужный, Пентагон, Киев
СМИ: США на неделе примут решение об отправке Киеву кассетных боеприпасов

CBS: США на неделе могут принять решение об отправке Украине кассетных боеприпасов

© AFP 2023 / John MacDougallКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© AFP 2023 / John MacDougall
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 июл – РИА Новости. Власти США уже на текущей неделе могут принять решение насчет того, одобрить ли поставку Украине кассетных боеприпасов, передает телеканал CBS со ссылкой на неназванные правительственные источники.
Согласно его данным, обсуждение данного вопроса нацелено на то, чтобы удовлетворить высокую потребность Украины в боеприпасах на фоне контрнаступления, которое "продвигается медленнее, чем ожидалось". Как отметил один из собеседников телеканала, площадь поражения одного такого снаряды примерно в пять раз выше, нежели у боеприпасов обычного типа.
Отделение OTP Bank - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Венгрия поставила Украине ультиматум по поставкам вооружения
Вчера, 00:16
Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.
Журнал Foreign Policy ранее сообщал, что ряд законодателей США призвали Байдена отправить кассетные боеприпасы на Украину, чтобы помочь Киеву в контрнаступлении. Бывший спецпомощник главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного Дэн Райс заявлял, что использование кассетных боеприпасов позволит использовать меньшее их число, потому что они расходуются медленнее.
Ранее заместитель помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лаура Купер заявляла, что США не поставляют Украине усовершенствованные боеприпасы двойного назначения, чтобы не идти вразрез с ограничениями на поставки кассетных бомб.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
СМИ: США создали коммерческий авиафлот для переброски оружия на Украину
5 июля, 15:51
 
СШАУкраинаВ миреВалерий ЗалужныйПентагонКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала