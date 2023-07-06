https://ria.ru/20230706/bilety-1882497021.html
В РЖД считают идеальным отказ от бумажных билетов
В РЖД считают идеальным отказ от бумажных билетов - РИА Новости, 06.07.2023
В РЖД считают идеальным отказ от бумажных билетов
РЖД считают идеальным вообще отказаться от бумажных билетов в поездах, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T06:45
2023-07-06T06:45
2023-07-06T07:11
дмитрий пегов
ржд
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. РЖД считают идеальным вообще отказаться от бумажных билетов в поездах, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов. РЖД недавно стали переходить на печать билетов на чековой ленте вместо привычных бежевых бланков. Кроме того, холдинг с 2022 года разрешил пассажирам вообще не показывать бумажный вариант билета, а лишь паспорт. "Мы делаем покупку билетов на поезда максимально удобной и доступной для пассажиров, предлагаем им пользоваться электронными сервисами и покупать билеты в три клика. Идеально вообще отказаться от бумажных билетов. Я не понимаю, для чего они некоторым людям необходимы. Сейчас человек, купив билет, может просто прийти к своему поезду, показать паспорт и всё", - говорит Пегов. Если билет нужен для отчета по командировке, то при покупке в кассе выдаётся распечатка с чековой ленты перевозчика и фискальный чек. Если билет покупается онлайн на сайте РЖД или в приложении "РЖД Пассажирам", то билет предлагается распечатать на принтере или прислать на электронную почту, также на почту высылается и фискальный чек.
https://ria.ru/20230706/rzhd-1882496180.html
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дмитрий пегов, ржд
В РЖД считают идеальным отказ от бумажных билетов
Замглавы РЖД Пегов назвал идеальным отказ от бумажных билетов в поездах
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. РЖД считают идеальным вообще отказаться от бумажных билетов в поездах, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов.
РЖД недавно стали переходить на печать билетов на чековой ленте вместо привычных бежевых бланков. Кроме того, холдинг с 2022 года разрешил пассажирам вообще не показывать бумажный вариант билета, а лишь паспорт.
"Мы делаем покупку билетов на поезда максимально удобной и доступной для пассажиров, предлагаем им пользоваться электронными сервисами и покупать билеты в три клика. Идеально вообще отказаться от бумажных билетов. Я не понимаю, для чего они некоторым людям необходимы. Сейчас человек, купив билет, может просто прийти к своему поезду, показать паспорт и всё", - говорит Пегов.
Если билет нужен для отчета по командировке, то при покупке в кассе выдаётся распечатка с чековой ленты перевозчика и фискальный чек. Если билет покупается онлайн на сайте РЖД или в приложении "РЖД Пассажирам", то билет предлагается распечатать на принтере или прислать на электронную почту, также на почту высылается и фискальный чек.
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