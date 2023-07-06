https://ria.ru/20230706/bilety-1882497021.html

В РЖД считают идеальным отказ от бумажных билетов

В РЖД считают идеальным отказ от бумажных билетов - РИА Новости, 06.07.2023

В РЖД считают идеальным отказ от бумажных билетов

РЖД считают идеальным вообще отказаться от бумажных билетов в поездах, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T06:45

2023-07-06T06:45

2023-07-06T07:11

дмитрий пегов

ржд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598872835_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_65ac51b4efe8e922c8d27f36f4799c9c.jpg

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. РЖД считают идеальным вообще отказаться от бумажных билетов в поездах, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов. РЖД недавно стали переходить на печать билетов на чековой ленте вместо привычных бежевых бланков. Кроме того, холдинг с 2022 года разрешил пассажирам вообще не показывать бумажный вариант билета, а лишь паспорт. "Мы делаем покупку билетов на поезда максимально удобной и доступной для пассажиров, предлагаем им пользоваться электронными сервисами и покупать билеты в три клика. Идеально вообще отказаться от бумажных билетов. Я не понимаю, для чего они некоторым людям необходимы. Сейчас человек, купив билет, может просто прийти к своему поезду, показать паспорт и всё", - говорит Пегов. Если билет нужен для отчета по командировке, то при покупке в кассе выдаётся распечатка с чековой ленты перевозчика и фискальный чек. Если билет покупается онлайн на сайте РЖД или в приложении "РЖД Пассажирам", то билет предлагается распечатать на принтере или прислать на электронную почту, также на почту высылается и фискальный чек.

https://ria.ru/20230706/rzhd-1882496180.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий пегов, ржд