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Белгородский губернатор назначит боевого генерала своим заместителем - РИА Новости, 06.07.2023
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11:28 06.07.2023 (обновлено: 15:13 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/belgorod-1882535397.html
Белгородский губернатор назначит боевого генерала своим заместителем
Белгородский губернатор назначит боевого генерала своим заместителем - РИА Новости, 06.07.2023
Белгородский губернатор назначит боевого генерала своим заместителем
В правительстве Белгородской области появится новая должность — заместителя главы региона по взаимодействию с силовыми структурами, ее займет Дмитрий Прокопов,... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T11:28
2023-07-06T15:13
политика
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 6 июл — РИА Новости. В правительстве Белгородской области появится новая должность — заместителя главы региона по взаимодействию с силовыми структурами, ее займет Дмитрий Прокопов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Буду брать на работу генерала с боевым опытом, потому что нам это крайне необходимо, нужно усиление в этой работе, это очевидно, и кандидатура уже подобрана, согласована с силовыми структурами", — сказал он во время вечерней прямой линии в соцсети "ВКонтакте". Как уточнил руководитель администрации региона, Прокопов вступит в должность примерно через 3,5 месяца, когда закончит службу.Гладков 16 июня назначил Прокопова своим советником по вопросам взаимодействия с силовыми структурами на общественных началах.
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политика, белгородская область, вячеслав гладков
Политика, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Белгородский губернатор назначит боевого генерала своим заместителем

Губернатор Гладков назначит генерала с боевым опытом Прокопова своим заместителем

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 6 июл — РИА Новости. В правительстве Белгородской области появится новая должность — заместителя главы региона по взаимодействию с силовыми структурами, ее займет Дмитрий Прокопов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Буду брать на работу генерала с боевым опытом, потому что нам это крайне необходимо, нужно усиление в этой работе, это очевидно, и кандидатура уже подобрана, согласована с силовыми структурами", — сказал он во время вечерней прямой линии в соцсети "ВКонтакте".
Как уточнил руководитель администрации региона, Прокопов вступит в должность примерно через 3,5 месяца, когда закончит службу.
Гладков 16 июня назначил Прокопова своим советником по вопросам взаимодействия с силовыми структурами на общественных началах.
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