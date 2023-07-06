https://ria.ru/20230706/belgorod-1882535397.html

Белгородский губернатор назначит боевого генерала своим заместителем

Белгородский губернатор назначит боевого генерала своим заместителем - РИА Новости, 06.07.2023

Белгородский губернатор назначит боевого генерала своим заместителем

В правительстве Белгородской области появится новая должность — заместителя главы региона по взаимодействию с силовыми структурами, ее займет Дмитрий Прокопов,... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T11:28

2023-07-06T11:28

2023-07-06T15:13

политика

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 6 июл — РИА Новости. В правительстве Белгородской области появится новая должность — заместителя главы региона по взаимодействию с силовыми структурами, ее займет Дмитрий Прокопов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Буду брать на работу генерала с боевым опытом, потому что нам это крайне необходимо, нужно усиление в этой работе, это очевидно, и кандидатура уже подобрана, согласована с силовыми структурами", — сказал он во время вечерней прямой линии в соцсети "ВКонтакте". Как уточнил руководитель администрации региона, Прокопов вступит в должность примерно через 3,5 месяца, когда закончит службу.Гладков 16 июня назначил Прокопова своим советником по вопросам взаимодействия с силовыми структурами на общественных началах.

https://ria.ru/20230704/zamestitel-1882053825.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, белгородская область, вячеслав гладков