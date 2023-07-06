https://ria.ru/20230706/banki-1882660873.html
Банки нашли перспективу для долгосрочного выживания, заявила Набиуллина
Банки нашли перспективу для долгосрочного выживания, заявила Набиуллина - РИА Новости, 06.07.2023
Банки нашли перспективу для долгосрочного выживания, заявила Набиуллина
Некоторые банки РФ считают перспективной идею работать в рамках объединения, это способ для их долгосрочного выживания, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T18:39
2023-07-06T18:39
2023-07-06T18:39
экономика
технологии
санкт-петербург
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Некоторые банки РФ считают перспективной идею работать в рамках объединения, это способ для их долгосрочного выживания, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Что касается банковских объединений, мы обсуждаем с банками. Действительно банкам нужно осознать эту идею. Это в некотором смысле поделиться частью своего суверенитета в обмен на то, что вы можете пользоваться коллективными какими-то услугами и сервисами. Не все к этому готовы. Хотя моя встреча с банкирами, не так давно, показала, что некоторые видят эту идею перспективной… На мой взгляд, у них есть выбор: либо все больше издержек направлять на обеспечение требований, связанных с информационной безопасностью, с цифровизацией, это все равно затраты… не все могут это себе позволить. Поэтому способ объединения… на мой взгляд - это способ для долгосрочного их выживания", - сказала она журналистам в кулуарах Финансового конгресса ЦБ. В прошлом году ЦБ предложил создать в стране объединение банков, при котором небольшие финучреждения будут присоединяться к крупным без выкупа долей. Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.
https://ria.ru/20230706/stavka-1882653791.html
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экономика, технологии, санкт-петербург, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Технологии, Санкт-Петербург, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Банки нашли перспективу для долгосрочного выживания, заявила Набиуллина
Набиуллина: банковские объединения — это способ для долгосрочного выживания ряда банков