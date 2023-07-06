https://ria.ru/20230706/banki-1882660873.html

Банки нашли перспективу для долгосрочного выживания, заявила Набиуллина

Банки нашли перспективу для долгосрочного выживания, заявила Набиуллина - РИА Новости, 06.07.2023

Банки нашли перспективу для долгосрочного выживания, заявила Набиуллина

Некоторые банки РФ считают перспективной идею работать в рамках объединения, это способ для их долгосрочного выживания, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T18:39

2023-07-06T18:39

2023-07-06T18:39

экономика

технологии

санкт-петербург

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877249996_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1e971a30d989454f52641780fe806a04.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Некоторые банки РФ считают перспективной идею работать в рамках объединения, это способ для их долгосрочного выживания, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Что касается банковских объединений, мы обсуждаем с банками. Действительно банкам нужно осознать эту идею. Это в некотором смысле поделиться частью своего суверенитета в обмен на то, что вы можете пользоваться коллективными какими-то услугами и сервисами. Не все к этому готовы. Хотя моя встреча с банкирами, не так давно, показала, что некоторые видят эту идею перспективной… На мой взгляд, у них есть выбор: либо все больше издержек направлять на обеспечение требований, связанных с информационной безопасностью, с цифровизацией, это все равно затраты… не все могут это себе позволить. Поэтому способ объединения… на мой взгляд - это способ для долгосрочного их выживания", - сказала она журналистам в кулуарах Финансового конгресса ЦБ. В прошлом году ЦБ предложил создать в стране объединение банков, при котором небольшие финучреждения будут присоединяться к крупным без выкупа долей. Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.

https://ria.ru/20230706/stavka-1882653791.html

https://ria.ru/20230706/kredity-1882658819.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, санкт-петербург, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)