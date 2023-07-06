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Набиуллина ответила на вопрос о выходе банков на рынки новых регионов - РИА Новости, 06.07.2023
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18:29 06.07.2023 (обновлено: 19:29 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/banki-1882658576.html
Набиуллина ответила на вопрос о выходе банков на рынки новых регионов
Набиуллина ответила на вопрос о выходе банков на рынки новых регионов - РИА Новости, 06.07.2023
Набиуллина ответила на вопрос о выходе банков на рынки новых регионов
Некоторые банки РФ рассматривают выход на рынок новых регионов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T18:29
2023-07-06T19:29
россия
санкт-петербург
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
херсонская область
луганская народная республика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Некоторые банки РФ рассматривают выход на рынок новых регионов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Мы знаем, что некоторые банки рассматривают такую возможность, чтобы выходить на рынок этих субъектов", - сказала она журналистам в кулуарах Финансового конгресса, отвечая на вопрос о работе в новых регионах.На данный момент в новых регионах России (Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области) работает только системно значимый Промсвязьбанк (ПСБ).Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.
https://ria.ru/20230706/stavka-1882653791.html
россия
санкт-петербург
херсонская область
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россия, санкт-петербург, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика, херсонская область , луганская народная республика
Россия, Санкт-Петербург, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Херсонская область , Луганская Народная Республика
Набиуллина ответила на вопрос о выходе банков на рынки новых регионов

Набиуллина сообщила, что некоторые банки рассматривают выход на рынки новых регионов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПосетитель кладет деньги на банковский счет в банкомате
Посетитель кладет деньги на банковский счет в банкомате - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Посетитель кладет деньги на банковский счет в банкомате. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Некоторые банки РФ рассматривают выход на рынок новых регионов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Мы знаем, что некоторые банки рассматривают такую возможность, чтобы выходить на рынок этих субъектов", - сказала она журналистам в кулуарах Финансового конгресса, отвечая на вопрос о работе в новых регионах.
На данный момент в новых регионах России (Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области) работает только системно значимый Промсвязьбанк (ПСБ).
Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.
Государственный флаг России на здании Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
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РоссияСанкт-ПетербургЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЭкономикаХерсонская областьЛуганская Народная Республика
 
 
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