https://ria.ru/20230706/banki-1882658576.html
Набиуллина ответила на вопрос о выходе банков на рынки новых регионов
Набиуллина ответила на вопрос о выходе банков на рынки новых регионов - РИА Новости, 06.07.2023
Набиуллина ответила на вопрос о выходе банков на рынки новых регионов
Некоторые банки РФ рассматривают выход на рынок новых регионов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T18:29
2023-07-06T18:29
2023-07-06T19:29
россия
санкт-петербург
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
херсонская область
луганская народная республика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Некоторые банки РФ рассматривают выход на рынок новых регионов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Мы знаем, что некоторые банки рассматривают такую возможность, чтобы выходить на рынок этих субъектов", - сказала она журналистам в кулуарах Финансового конгресса, отвечая на вопрос о работе в новых регионах.На данный момент в новых регионах России (Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области) работает только системно значимый Промсвязьбанк (ПСБ).Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.
https://ria.ru/20230706/stavka-1882653791.html
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россия, санкт-петербург, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика, херсонская область , луганская народная республика
Россия, Санкт-Петербург, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Херсонская область , Луганская Народная Республика
Набиуллина ответила на вопрос о выходе банков на рынки новых регионов
Набиуллина сообщила, что некоторые банки рассматривают выход на рынки новых регионов