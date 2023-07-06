https://ria.ru/20230706/banki-1882658576.html

Набиуллина ответила на вопрос о выходе банков на рынки новых регионов

Набиуллина ответила на вопрос о выходе банков на рынки новых регионов - РИА Новости, 06.07.2023

Набиуллина ответила на вопрос о выходе банков на рынки новых регионов

Некоторые банки РФ рассматривают выход на рынок новых регионов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T18:29

2023-07-06T18:29

2023-07-06T19:29

россия

санкт-петербург

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

экономика

херсонская область

луганская народная республика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Некоторые банки РФ рассматривают выход на рынок новых регионов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Мы знаем, что некоторые банки рассматривают такую возможность, чтобы выходить на рынок этих субъектов", - сказала она журналистам в кулуарах Финансового конгресса, отвечая на вопрос о работе в новых регионах.На данный момент в новых регионах России (Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области) работает только системно значимый Промсвязьбанк (ПСБ).Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.

https://ria.ru/20230706/stavka-1882653791.html

россия

санкт-петербург

херсонская область

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россия, санкт-петербург, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика, херсонская область , луганская народная республика