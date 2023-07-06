https://ria.ru/20230706/banki-1882540390.html

Набиуллина и Греф поспорили о роли ЦБ в развитии банковского сектора

Набиуллина и Греф поспорили о роли ЦБ в развитии банковского сектора - РИА Новости, 06.07.2023

Набиуллина и Греф поспорили о роли ЦБ в развитии банковского сектора

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что экономика еще далека от завершения структурной трансформации, на что глава Сбербанка Герман Греф пошутил, что РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T11:49

2023-07-06T11:49

2023-07-06T11:49

экономика

санкт-петербург

герман греф

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

сбербанк россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что экономика еще далека от завершения структурной трансформации, на что глава Сбербанка Герман Греф пошутил, что в этом деле главное - расслабиться и чтобы регулятор "не мешал". "Гордиться тем, что есть, можно, а вот что делать дальше? Мы не прошли окончательно структурную трансформацию, мы не можем сказать, что мы дошли до какого-то этапа и дальше можем расслабиться", - сказала Набиуллина, выступая на Финансовом конгрессе Банка России. "Лучше всегда расслабляться, в расслабленном состоянии лучше, в том числе трансформацию делать. Центральный Банк может не мешать", - парировал Греф. В свою очередь глава ЦБ пошутила, с чем же именно регулятор не должен мешать. "Торговать вам криптой?" - сказала она. "А все остальное мы сделаем точно", - ответил на это с юмором Греф. Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.

https://ria.ru/20230706/banki-1882526825.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, санкт-петербург, герман греф, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии