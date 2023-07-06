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Набиуллина и Греф поспорили о роли ЦБ в развитии банковского сектора - РИА Новости, 06.07.2023
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11:49 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/banki-1882540390.html
Набиуллина и Греф поспорили о роли ЦБ в развитии банковского сектора
Набиуллина и Греф поспорили о роли ЦБ в развитии банковского сектора - РИА Новости, 06.07.2023
Набиуллина и Греф поспорили о роли ЦБ в развитии банковского сектора
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что экономика еще далека от завершения структурной трансформации, на что глава Сбербанка Герман Греф пошутил, что РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T11:49
2023-07-06T11:49
экономика
санкт-петербург
герман греф
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
сбербанк россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что экономика еще далека от завершения структурной трансформации, на что глава Сбербанка Герман Греф пошутил, что в этом деле главное - расслабиться и чтобы регулятор "не мешал". "Гордиться тем, что есть, можно, а вот что делать дальше? Мы не прошли окончательно структурную трансформацию, мы не можем сказать, что мы дошли до какого-то этапа и дальше можем расслабиться", - сказала Набиуллина, выступая на Финансовом конгрессе Банка России. "Лучше всегда расслабляться, в расслабленном состоянии лучше, в том числе трансформацию делать. Центральный Банк может не мешать", - парировал Греф. В свою очередь глава ЦБ пошутила, с чем же именно регулятор не должен мешать. "Торговать вам криптой?" - сказала она. "А все остальное мы сделаем точно", - ответил на это с юмором Греф. Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.
https://ria.ru/20230706/banki-1882526825.html
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экономика, санкт-петербург, герман греф, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии
Экономика, Санкт-Петербург, Герман Греф, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Сбербанк России
Набиуллина и Греф поспорили о роли ЦБ в развитии банковского сектора

Набиуллина и Греф поспорили о роли ЦБ в структурной трансформации банковского сектора

© РИА Новости / Пресс-служба Банка России | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что экономика еще далека от завершения структурной трансформации, на что глава Сбербанка Герман Греф пошутил, что в этом деле главное - расслабиться и чтобы регулятор "не мешал".
"Гордиться тем, что есть, можно, а вот что делать дальше? Мы не прошли окончательно структурную трансформацию, мы не можем сказать, что мы дошли до какого-то этапа и дальше можем расслабиться", - сказала Набиуллина, выступая на Финансовом конгрессе Банка России.
Посетитель у банкоматов - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
России стоит гордиться своим банковским сектором, уверен Греф
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"Лучше всегда расслабляться, в расслабленном состоянии лучше, в том числе трансформацию делать. Центральный Банк может не мешать", - парировал Греф.
В свою очередь глава ЦБ пошутила, с чем же именно регулятор не должен мешать. "Торговать вам криптой?" - сказала она.
"А все остальное мы сделаем точно", - ответил на это с юмором Греф.
Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.
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ЭкономикаСанкт-ПетербургГерман ГрефЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Сбербанк России
 
 
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