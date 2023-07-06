https://ria.ru/20230706/banki-1882526825.html

России стоит гордиться своим банковским сектором, уверен Греф

России стоит гордиться своим банковским сектором, уверен Греф - РИА Новости, 06.07.2023

России стоит гордиться своим банковским сектором, уверен Греф

России стоит гордиться своим банковским сектором: клиенты высоко оценивают его работу, а сама отрасль выдержала "прямую наводку" западных санкций, заявил глава... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T10:47

2023-07-06T10:47

2023-07-06T11:35

экономика

россия

герман греф

санкт-петербург

сбербанк россии

центральный банк рф (цб рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. России стоит гордиться своим банковским сектором: клиенты высоко оценивают его работу, а сама отрасль выдержала "прямую наводку" западных санкций, заявил глава Сбербанка Герман Греф.Выступая на финансовом конгрессе ЦБ, он отметил, что многие уехавшие за рубеж жалуются на местный "пещерный" банкинг, при этом, например, на европейские автомобили никто не жалуется."Не много сфер, где так клиент оценивает работу того или иного сектора. В финансовом секторе это так. Это то, чем мы можем гордиться, а мы все время пытаемся это нивелировать", - подчеркнул глава Сбербанка.Он напомнил, что в прошлом году западные санкции "прямой наводкой" метили в банковский сектор РФ, при этом ни один банк не рухнул.Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.

https://ria.ru/20230615/banki-1878236933.html

https://ria.ru/20230602/ekonomika-1875705215.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, герман греф, санкт-петербург, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф)