https://ria.ru/20230706/banki-1882526825.html
России стоит гордиться своим банковским сектором, уверен Греф
России стоит гордиться своим банковским сектором, уверен Греф - РИА Новости, 06.07.2023
России стоит гордиться своим банковским сектором, уверен Греф
России стоит гордиться своим банковским сектором: клиенты высоко оценивают его работу, а сама отрасль выдержала "прямую наводку" западных санкций, заявил глава... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T10:47
2023-07-06T10:47
2023-07-06T11:35
экономика
россия
герман греф
санкт-петербург
сбербанк россии
центральный банк рф (цб рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. России стоит гордиться своим банковским сектором: клиенты высоко оценивают его работу, а сама отрасль выдержала "прямую наводку" западных санкций, заявил глава Сбербанка Герман Греф.Выступая на финансовом конгрессе ЦБ, он отметил, что многие уехавшие за рубеж жалуются на местный "пещерный" банкинг, при этом, например, на европейские автомобили никто не жалуется."Не много сфер, где так клиент оценивает работу того или иного сектора. В финансовом секторе это так. Это то, чем мы можем гордиться, а мы все время пытаемся это нивелировать", - подчеркнул глава Сбербанка.Он напомнил, что в прошлом году западные санкции "прямой наводкой" метили в банковский сектор РФ, при этом ни один банк не рухнул.Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.
https://ria.ru/20230615/banki-1878236933.html
https://ria.ru/20230602/ekonomika-1875705215.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, россия, герман греф, санкт-петербург, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Герман Греф, Санкт-Петербург, Сбербанк России, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
России стоит гордиться своим банковским сектором, уверен Греф
Глава Сбербанка Греф: России стоит гордиться банковским сектором, выдержавшим санкции