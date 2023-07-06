https://ria.ru/20230706/bakhtizin-1882344810.html

Альберт Бахтизин: Запад хочет разрушить Россию и поделить ее ресурсы

Альберт Бахтизин: Запад хочет разрушить Россию и поделить ее ресурсы - РИА Новости, 06.07.2023

Альберт Бахтизин: Запад хочет разрушить Россию и поделить ее ресурсы

России сегодня не друзей надо искать по всему миру, а активно заниматься развитием своей страны, уверен директор Центрального экономико-математического... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T10:00

2023-07-06T10:00

2023-07-06T10:00

интервью

альберт бахтизин ( директор центрального экономико-математического института российской академии наук )

российская академия наук

федеральная служба государственной статистики (росстат)

оон

россия

китай

москва

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России сегодня не друзей надо искать по всему миру, а активно заниматься развитием своей страны, уверен директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук Альберт Бахтизин. В интервью РИА Новости он рассказал о сути гибридной войны Запада против России, о том, к чему может привести обезлюживание обширных территорий страны, и объяснил, как положить конец бегству капиталов из России. Беседовал Серго Кухианидзе.– Не успели еще высохнуть чернила на только что принятом Европейским союзом 11-м пакете антироссийских санкций, как в Брюсселе уже взялись за составление 12-го пакета. Пора, кажется, называть вещи своими именами. Запад не санкции вводит против России (их число уже перевалило за 14 000), а ведет с ней полномасштабную торгово-экономическую войну, не правда ли?– Именно так. Но я бы уточнил, что развязанная коллективным Западом война затрагивает не только экономику – она гибридная, поскольку идет сразу по нескольким фронтам: и экономическому, и политическому, и информационному, и, наконец, военному на Украине, где противник воюет с Россией фактически западным оружием. Скажу больше: еще вопрос, какой из фронтов важнейший. Потому, что главная цель этой гибридной войны – не экономику России развалить, а максимально сократить население страны, ухудшая жизнь миллионов людей. Неслучайно Владимир Путин все чаще говорит о проблемах демографии. Ведь уничтожение человеческого потенциала – серьезная угроза безопасности России. По данным Росстата, население у нас действительно сокращается, а прогнозы от международных организаций (департамент народонаселения ООН, Вашингтонский институт) программируют Россию на дальнейшую депопуляцию. Пока мы держимся за счет высокого индекса человеческого развития, который включает в себя и уровень образования, и степень освоения высоких технологий, но запас прочности ограничен. Так что, по сути, идущая сегодня война – это война на истощение. Вот почему Запад заинтересован в том, чтобы она длилась как можно дольше.– Чего таким образом Запад хочет добиться?– Западу не дают покоя огромные территории России, богатые природными ресурсами. Ему очень нужны все эти недра, но при одном условии: чтобы россиян в стране проживало минимальное количество, нужное лишь для того, чтобы их эксплуатировать – рубить лес, добывать алмазы и обслуживать трубы, по которым транспортируются нефть и газ. Об этом, к слову, еще "железная леди" – бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер – мечтала. На Западе, поверьте, целые институты занимаются подобными математическими подсчетами в отношении нашей страны.Словом, война против России началась давно. По сути, она никогда и не прекращалась. Просто в зависимости от той или иной ситуации в мире война эта то затухает, то разгорается. Сегодня Вашингтон и Брюссель вновь раздувают ее, используя ситуацию на Украине.– В подготовленном недавно вашим институтом исследовании "Экономические войны и национальная безопасность России", одним из факторов, способных решить проблему демографии, стимулировать рождаемость в нашей стране, называется жилищное строительство. Опять этот злополучный квартирный вопрос!– Да, помимо увеличения темпов экономического роста, финансовой поддержки семей с детьми, гибкого графика работы одного или двоих родителей, расширенного отпуска по уходу за ребенком повышению рождаемости способствует строительство жилья. Жилье в России вроде бы строится. В прошлом году ввели в эксплуатацию рекордные 102 миллиона квадратных метров. Но дело-то не в количестве, а в том, чтобы возводимое жилье было доступно. Какой смысл в противном? Кому нужны все эти необъятные железобетонные коробки, которые, словно призраки, пустыми стоят даже в Москве? Кстати, по соотношению стоимости жилья и среднегодового дохода одного домохозяйства Россия в ряду 103 государств занимает 87 место, вот такое оно у нас дорогое! По показателю доступности жилья на первых местах идут Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, США, Бельгия и другие.Но для того, чтобы квадратные метры были доступными россиянам, надо думать о снижении ипотечных ставок и об увеличении реальных доходов населения, вести постоянный контроль за ценами на жилье. То есть сегодня нужны дополнительные усилия в рамках национальной цели развития "Комфортная и безопасная среда для жизни". В России, мы также считаем, имеет смысл переориентировать строительство в пользу малоэтажных домов, отказавшись от многоэтажных зданий.– Послушайте, да что пустые новостройки в Москве. В других крупных городах страны, на необъятных просторах за Уральскими горами вообще, кажется, жизни нет!– Ну, я бы так резко не говорил. Но верно, экономическая связанность территорий, точнее в нашем случае их разобщенность, – колоссальная проблема России, представляющая еще одну угрозу национальной безопасности. Причем, не только экономическую.Концентрация значительной доли населения на ограниченной территории, в европейской части страны, создает также техногенные и эпидемиологические угрозы. Этот процесс имеет вполне объяснимую экономическую причину – предоставление различного рода услуг (в области здравоохранения, образования и так далее) населению на территории его концентрированного проживания обходится дешевле, чем в случае их пространственного распределения. В то же время это способствует обезлюживанию территорий. Что скрывать, наш Дальний Восток уже давно – один из лидеров по оттоку населения.– Это особенно хорошо понимаешь, когда летишь из Москвы во Владивосток, в течение нескольких часов под крылом самолета никаких населенных пунктов – сплошные леса, непроходимая тайга…– Знаете, я занимался вопросами оценки товарообмена между регионами России. Так вот, в результате проведенных исследований выяснилось, что товарооборот в нашей огромной стране сконцентрирован в основном внутри ограниченных территорий (к примеру, внутри экономических районов или федеральных округов). Некоторые же большие области, макрорегионы экономически друг с другом практически не взаимодействуют. Представьте только, Центральная часть России, например, особо не связана с Дальним Востоком! По-научному все это называется разрыв целостности экономического пространства.Конечно, за развитие Дальнего Востока надо браться. Президент об этом много говорил на прошлогоднем Восточном экономическом форуме. По некоторым направлениям придется начинать с нуля. Поэтому требуется четкий план действий. Нужно возводить дома, поликлиники, школы, развивать инфраструктуру. В этой связи разумным видится строительство там мощной транспортной артерии, которая стала бы обрастать новыми населенными пунктами. Нельзя допустить, чтобы наш Дальний Восток, богатый ресурсами, превратился для России в отрезанный ломоть. Ведь охочие "подобрать" его, поверьте, найдутся.– Что вы имеете в виду?– Понимаете, обезлюживание таких богатейших просторов может спровоцировать соседние с Россией азиатские страны на какие-то действия, даже, скажем, экспансионного характера. До сих пор ничего подобного не было. Но, учитывая бурный рост стран Азии, кто знает, какие задачи они будут реализовывать завтра?– Если вы имеете в виду Китай, то ведь это же дружественная нам страна, не так ли?– Конечно, нас объединяет стратегическое партнерство. На КНР мы ориентируемся сегодня, в первую очередь, как на своего союзника в деле построения альтернативного миропорядка, который позволит нам противостоять Западу. Но в отношениях с Китаем, как, впрочем, и с любой другой страной, мы должны руководствоваться не словами о дружбе, а собственными интересами. Именно так, между прочим, поступает и сам Пекин. С кем он дружит? Если судить по торгово-экономическим показателям, то лучшие друзья Китая – это Соединенные Штаты и страны Европейского союза.Словом, России сегодня не друзей надо искать по всему миру (в Азии, в Африке и Латинской Америке), а активно заниматься развитием своей страны. Потому что друзья, каким бы они ни были, никогда не решат тех судьбоносных проблем, с которыми сталкивается сейчас Россия. К тому же, как показывает практика, многие из них, включая тот же Китай, ведут себя сегодня крайне осторожно с Москвой, опасаясь вторичных санкций со стороны Запада и преследуя в первую очередь свои цели.Неудивительно, что один из сценариев, который сейчас продвигается западными аналитическими центрами, пока на уровне расчетов на математических моделях, предполагает полную изоляцию России не только от Запада, но и от Китая. Еще недавно такого в их расчетах, должен сказать, не наблюдалось.– Насколько подобный сценарий правдоподобен?– Пока он не действует. Но Западу надо, чтобы мировые СМИ подхватили эту идею, начали ее поддерживать, муссировать, распространять. А там видно будет. Мол, эксперты и аналитики Международного валютного фонда и Организации экономического сотрудничества и развития утверждают, что, если Россию полностью оторвать от цивилизованной экономики Запада, то она рухнет всего лишь на 0,3%. Если же Россию отцепить еще и от Китая, то мировая экономика упадет на 2%, что также не будет катастрофой. Зато, разрушив Россию, можно будет поделить ее ресурсы. Таким образом, в качестве приоритетной установки в умы глобального социума внедряется мысль: ничего страшного не случится, если мы просто вычеркнем Россию из мирового экономического пространства.– Но ведь это – чушь какая-то или нет?– Разумеется, жизнь многообразнее и изощреннее любых схем. А бизнес, как известно, не терпит пустоты. Думаю, найти для себя логистические возможности вдоль той же российско-китайской границы, общей протяженностью, напомню, более четырех тысяч километров, ему будет не так сложно. Запад, может, и сам не до конца верит в свои математически просчитанные стратегии в отношении России, но сегодня для него важно другое – зародить сомнение, вызвать недоверие к нашей стране, снизить ее значимость.Как бы то ни было, ответом России на все вызовы должно быть одно – форсирование усилий по всем ключевым направлениям, способным привести страну к устойчивому развитию. Надо строить дороги, проводить газификацию, развивать обрабатывающее производство, заниматься жилищным строительством, здравоохранением, образованием, наукой. И по мере того, как мощь России будет расти, у нее не будет недостатка ни в друзьях, ни в партнерах.– Но для развития, кроме воли, нужны средства. Деньги-то у России есть? А то в последнее время то миллиардер Олег Дерипаска, то бывший министр экономики Андрей Нечаев говорят о том, что наш государственный кошелек вот-вот окажется пуст.– Деньги, если ответить коротко, у России есть. Другое дело, что они до сих пор в массе своей лежат без движения. Скажу лишь о Фонде национального благосостояния, на счету которого достаточно солидная сумма – более 13 триллионов рублей. Так вот, по моему мнению, большую часть этой суммы следует сегодня не накапливать, а направлять на развитие. Это, во-первых. Во-вторых, пора перестать так бояться эмиссии. Многие твердят, что эмиссия рубля приведет к росту инфляции. Хотя ничего подобного не произошло, когда с начала 2022 года денежная масса России выросла почти на 20 триллионов рублей, что, как известно, не привело к скачку инфляции. И потенциал для ее дальнейшего увеличения сохраняется, ведь в России один из самых низких в мире уровней монетизации, почти в три раза ниже среднемирового уровня. Наши расчеты показали, что повышение уровня монетизации экономики, увеличение инвестиций в основные фонды при поддержке наукоемких отраслей и выравнивании регионального развития способствуют экономическому росту. И, наконец, в-третьих. Чтобы положить конец бегству капиталов из страны, думаю, стоит ввести на любой перевод денежных средств из России за рубеж налог (кроме переводов, касающихся лечения и образования). Так, к примеру, в Индии ввели 20% налог на вывод средств, и число желающих переводить свои деньги за границу, знаете ли, резко сократилось. Заработанные в России деньги, бизнес должен в Россию и вкладывать, не правда ли?

https://ria.ru/20230120/antonov-1846140769.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230621/voyny-1879680286.html

https://ria.ru/20221125/putin-1834347618.html

https://realty.ria.ru/20230614/dfo-1878016846.html

https://ria.ru/20230227/zapad-1854490039.html

https://ria.ru/20230702/tsena-1881708488.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, альберт бахтизин ( директор центрального экономико-математического института российской академии наук ), российская академия наук, федеральная служба государственной статистики (росстат), оон, россия, китай, москва