https://ria.ru/20230706/aviatsiya-1882492422.html

ВКС нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районе Клещеевки

ВКС нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районе Клещеевки - РИА Новости, 06.07.2023

ВКС нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районе Клещеевки

Авиация Южной группировки российских войск ударила по подразделениям ВСУ в районе Клещеевки, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T05:02

2023-07-06T05:02

2023-07-06T09:13

специальная военная операция на украине

россия

вадим астафьев

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

ми-35

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Авиация Южной группировки российских войск ударила по подразделениям ВСУ в районе Клещеевки, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. "Авиацией группировки нанесены ракетно-бомбовые удары по скоплениям живой силы в районе населенного пункта Клещеевка", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что, в частности, экипаж вертолета Ми-35 ВКС России уничтожил противотанковой управляемой ракетой украинский бронетранспортер.Украинские силовики регулярно предпринимают попытки наступления на Клещеевку. Как сообщил накануне советник врио главы ДНР Ян Гагин, село остается под контролем российских войск, при этом ВСУ пытаются занять соседнюю высоту, с которой удобно контролировать часть Артемовска.

https://ria.ru/20230705/klescheevka-1882367728.html

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россия, вадим астафьев, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, ми-35