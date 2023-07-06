https://ria.ru/20230706/aviabilety-1882553113.html

Эксперты рассказали, в какие страны за год подешевели авиабилеты

Эксперты рассказали, в какие страны за год подешевели авиабилеты - РИА Новости, 06.07.2023

Эксперты рассказали, в какие страны за год подешевели авиабилеты

В июне 2023-его по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по нескольким зарубежным направлениям дешевели перелеты в обе стороны, сообщает Яндекс... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T16:21

2023-07-06T16:21

2023-07-06T16:21

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В июне 2023-его по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по нескольким зарубежным направлениям дешевели перелеты в обе стороны, сообщает Яндекс Путешествия.Сильнее всего цены снизились на авиапутешествия в Азербайджан (на 23 процента), ОАЭ (на 20 процентов) и Турцию (на 14 процентов).Например, перелет Москва-Дубай-Москва стал дешевле в этом году на 32 процента (35,9 тысяч рублей в июне 2023 против 52,5 тысяч в июне 2022), Москва-Астана-Москва — на 27 процентов (21,2 тысячи рублей против 29 тысяч), Москва-Стамбул-Москва — на 24 процентов (30,9 тысяч рублей вместо 40,8 тысяч).Также в списке направлений, куда летать стало бюджетнее, рейсы из Москвы и обратно в Баку, Ереван и Тель-Авив.Ключевая причина снижения стоимости авиабилетов, объясняют эксперты, дополнительные рейсы из России в Турцию, Азербайджан, ОАЭ и ряд других стран, появившиеся в период с конца апреля до июня этого года. Основная часть дополнительных рейсов приходится на "Аэрофлот", "Победу", Red Wings, "Россию", "Азимут", S7, "Ямал", Azur Air, Nordwind, "Икар", "Уральские Авиалинии", "Алросу" и "ИрАэро".

https://ria.ru/20230602/aviabilety-1875744130.html

азербайджан

оаэ

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Лана Баева

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