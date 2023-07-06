https://ria.ru/20230706/ataka-1882664280.html

ВС России атаковали позиции ВСУ на Купянском направлении при помощи дронов

ВС России атаковали позиции ВСУ на Купянском направлении при помощи дронов - РИА Новости, 06.07.2023

ВС России атаковали позиции ВСУ на Купянском направлении при помощи дронов

Бойцы 6-й армии "Западной" группировки войск при помощи нескольких дронов совершили атаку на позиции украинской армии на купянском направлении, соответствующее... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T18:50

2023-07-06T18:50

2023-07-06T19:08

специальная военная операция на украине

россия

технологии

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 июл - РИА Новости. Бойцы 6-й армии "Западной" группировки войск при помощи нескольких дронов совершили атаку на позиции украинской армии на купянском направлении, соответствующее видео попало в распоряжение РИА Новости. Ранее в четверг в Минобороны РФ сообщали, что российские военнослужащие уничтожили за сутки на купянском направлении до 40 украинских солдат, в том числе одну диверсионно-разведывательную группу. На видео, снятом при помощи БПЛА, российские бойцы при помощи нескольких дронов атакуют скопление пехоты противника на купянском участке фронта. После того как противник в панике начинает бежать, к работе подключается миномет.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Атака дронами позиций ВСУ на Купянском направлении Атака дронами позиций ВСУ на Купянском направлении 2023-07-06T18:50 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, технологии