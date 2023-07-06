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ВС России атаковали позиции ВСУ на Купянском направлении при помощи дронов - РИА Новости, 06.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:50 06.07.2023 (обновлено: 19:08 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/ataka-1882664280.html
ВС России атаковали позиции ВСУ на Купянском направлении при помощи дронов
ВС России атаковали позиции ВСУ на Купянском направлении при помощи дронов - РИА Новости, 06.07.2023
ВС России атаковали позиции ВСУ на Купянском направлении при помощи дронов
Бойцы 6-й армии "Западной" группировки войск при помощи нескольких дронов совершили атаку на позиции украинской армии на купянском направлении, соответствующее... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T18:50
2023-07-06T19:08
специальная военная операция на украине
россия
технологии
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 июл - РИА Новости. Бойцы 6-й армии "Западной" группировки войск при помощи нескольких дронов совершили атаку на позиции украинской армии на купянском направлении, соответствующее видео попало в распоряжение РИА Новости. Ранее в четверг в Минобороны РФ сообщали, что российские военнослужащие уничтожили за сутки на купянском направлении до 40 украинских солдат, в том числе одну диверсионно-разведывательную группу. На видео, снятом при помощи БПЛА, российские бойцы при помощи нескольких дронов атакуют скопление пехоты противника на купянском участке фронта. После того как противник в панике начинает бежать, к работе подключается миномет.
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РИА Новости
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60
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Атака дронами позиций ВСУ на Купянском направлении
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россия, технологии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Технологии
ВС России атаковали позиции ВСУ на Купянском направлении при помощи дронов

Бойцы ЗВО атаковали украинские позиции на Купянском направлении с помощью беспилотников

Читать ria.ru в
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 июл - РИА Новости. Бойцы 6-й армии "Западной" группировки войск при помощи нескольких дронов совершили атаку на позиции украинской армии на купянском направлении, соответствующее видео попало в распоряжение РИА Новости.
Ранее в четверг в Минобороны РФ сообщали, что российские военнослужащие уничтожили за сутки на купянском направлении до 40 украинских солдат, в том числе одну диверсионно-разведывательную группу.
На видео, снятом при помощи БПЛА, российские бойцы при помощи нескольких дронов атакуют скопление пехоты противника на купянском участке фронта. После того как противник в панике начинает бежать, к работе подключается миномет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияТехнологии
 
 
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