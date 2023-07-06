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На Соледаро-Артемовском направлении успешно отбили атаки ВСУ
На Соледаро-Артемовском направлении успешно отбили атаки ВСУ - РИА Новости, 06.07.2023
На Соледаро-Артемовском направлении успешно отбили атаки ВСУ
Подразделения Южной группировки ВС РФ успешно отразили атаки штурмовых групп ВСУ на соледаро-артемовском, а также авдеевском и марьинском направлениях,... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T05:04
2023-07-06T05:04
2023-07-06T05:04
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
вадим астафьев
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Подразделения Южной группировки ВС РФ успешно отразили атаки штурмовых групп ВСУ на соледаро-артемовском, а также авдеевском и марьинском направлениях, противник понес значительные потери в живой силе и технике, сообщил в четверг РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. "Подразделения Южной группировки войск успешно отразили атаки штурмовых групп ВСУ на соледаро-артемовском, авдеевском и марьинском направлениях. Противник понес значительные потери в живой силе и технике", - сообщил Астафьев.
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, вадим астафьев
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Вадим Астафьев
На Соледаро-Артемовском направлении успешно отбили атаки ВСУ
Группировка "Юг" успешно отбила атаки ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении