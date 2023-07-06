https://ria.ru/20230706/ataka-1882492539.html

На Соледаро-Артемовском направлении успешно отбили атаки ВСУ

На Соледаро-Артемовском направлении успешно отбили атаки ВСУ - РИА Новости, 06.07.2023

На Соледаро-Артемовском направлении успешно отбили атаки ВСУ

Подразделения Южной группировки ВС РФ успешно отразили атаки штурмовых групп ВСУ на соледаро-артемовском, а также авдеевском и марьинском направлениях,... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T05:04

2023-07-06T05:04

2023-07-06T05:04

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

вадим астафьев

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Подразделения Южной группировки ВС РФ успешно отразили атаки штурмовых групп ВСУ на соледаро-артемовском, а также авдеевском и марьинском направлениях, противник понес значительные потери в живой силе и технике, сообщил в четверг РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. "Подразделения Южной группировки войск успешно отразили атаки штурмовых групп ВСУ на соледаро-артемовском, авдеевском и марьинском направлениях. Противник понес значительные потери в живой силе и технике", - сообщил Астафьев.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, вадим астафьев