https://ria.ru/20230706/assanzh-1882696217.html

Активисты пожаловались на глухоту США к призывам освободить Ассанжа

Активисты пожаловались на глухоту США к призывам освободить Ассанжа - РИА Новости, 06.07.2023

Активисты пожаловались на глухоту США к призывам освободить Ассанжа

В международном сообществе ширится поддержка Джулиана Ассанжа, но власти США остаются глухи к призывам его освободить, заявила РИА Новости одна из основательниц РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T23:57

2023-07-06T23:57

2023-07-06T23:58

в мире

сша

джулиан ассанж

wikileaks

джо байден

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ВАШИНГТОН, 6 июл – РИА Новости. В международном сообществе ширится поддержка Джулиана Ассанжа, но власти США остаются глухи к призывам его освободить, заявила РИА Новости одна из основательниц американского антивоенного движения Codepink Медея Бенджамин. Активистки Codepink вместе с общественным активистом Беном Коэном, сооснователем популярного бренда мороженого Ben&Jerry's, устроили в четверг акцию протеста у министерства юстиции США. Коэн сжег копию Билля о правах и устроил сидячий пикет возле здания, после чего его арестовали. "Налицо большой прогресс. Все больше и больше глав государств выступают с призывами к его (Ассанжа) освобождению... Сформировалось огромное сообщество людей и очень влиятельных людей, которые выступают (в защиту Ассанжа)", - сказала собеседница агентства, приведя в пример правительство Австралии. "Все зависит от того, прислушается ли президент (США Джо Байден) и министерство юстиции к этим голосам... Но похоже, что они глухи к глобальному общественному мнению, выставляя на посмешище собственные призывы к обеспечению свободы прессы в мире", - добавила Бенджамин. Джулиан Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным им для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы в Соединенных Штатах по обвинениям в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации. Сейчас Ассанж пытается обжаловать в Высоком суде Лондона апелляцию на решение о его экстрадиции из Великобритании.

https://ria.ru/20230612/assanzh-1877611870.html

https://ria.ru/20230503/assanzh-1869470294.html

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в мире, сша, джулиан ассанж, wikileaks, джо байден