https://ria.ru/20230706/arkheologiya-1882656664.html

В Англии нашли древние гигантские топоры

В Англии нашли древние гигантские топоры - РИА Новости, 07.07.2023

В Англии нашли древние гигантские топоры

В английском графстве Кент нашли гигантские каменные топоры возрастом 300 тысяч лет, пишет Phys.org со ссылкой на Internet Archaeology. РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-06T19:10

2023-07-06T19:10

2023-07-07T00:08

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. В английском графстве Кент нашли гигантские каменные топоры возрастом 300 тысяч лет, пишет Phys.org со ссылкой на Internet Archaeology.Артефакты обнаружили на склоне холма над долиной Медуэй в глубоких отложениях, относящихся к ледниковому периоду. Как говорит археолог Летти Инжрэй, древние приспособления этого типа называют гигантскими, когда их длина превышает 22 сантиметра. В Кенте нашли два топора, подходящих по диапазону. Самый крупный – 29,5 сантиметра в длину. "Эти топоры такие громоздкие, что трудно представить, как их можно было использовать в быту. Возможно, у них была другая функция. Не столько практическая, сколько символическая – демонстрация силы и умений", – поясняет Инжрэй.Эксперт признается, что сейчас ученые не знают, почему и какой именно вид древних людей создавал эти громадные инструменты. Кроме гигантских топоров, на раскопках в долине Медуэй нашли около 800 древних артефактов, а также кладбище римских времен, где хоронили людей в I-IV веках нашей эры. Ученые наткнулись на останки 25 человек. 13 из них были кремированы. Ранее сообщалось, что во дворе частного дома в норвежском Сетесдале нашли могилу викинга.

https://ria.ru/20230628/arkheologiya-1880746999.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология