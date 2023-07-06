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В Англии нашли древние гигантские топоры - РИА Новости, 07.07.2023
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Культура
 
19:10 06.07.2023 (обновлено: 00:08 07.07.2023)
https://ria.ru/20230706/arkheologiya-1882656664.html
В Англии нашли древние гигантские топоры
В Англии нашли древние гигантские топоры - РИА Новости, 07.07.2023
В Англии нашли древние гигантские топоры
В английском графстве Кент нашли гигантские каменные топоры возрастом 300 тысяч лет, пишет Phys.org со ссылкой на Internet Archaeology. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-06T19:10
2023-07-07T00:08
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археология
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. В английском графстве Кент нашли гигантские каменные топоры возрастом 300 тысяч лет, пишет Phys.org со ссылкой на Internet Archaeology.Артефакты обнаружили на склоне холма над долиной Медуэй в глубоких отложениях, относящихся к ледниковому периоду. Как говорит археолог Летти Инжрэй, древние приспособления этого типа называют гигантскими, когда их длина превышает 22 сантиметра. В Кенте нашли два топора, подходящих по диапазону. Самый крупный – 29,5 сантиметра в длину. "Эти топоры такие громоздкие, что трудно представить, как их можно было использовать в быту. Возможно, у них была другая функция. Не столько практическая, сколько символическая – демонстрация силы и умений", – поясняет Инжрэй.Эксперт признается, что сейчас ученые не знают, почему и какой именно вид древних людей создавал эти громадные инструменты. Кроме гигантских топоров, на раскопках в долине Медуэй нашли около 800 древних артефактов, а также кладбище римских времен, где хоронили людей в I-IV веках нашей эры. Ученые наткнулись на останки 25 человек. 13 из них были кремированы. Ранее сообщалось, что во дворе частного дома в норвежском Сетесдале нашли могилу викинга.
https://ria.ru/20230628/arkheologiya-1880746999.html
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новости культуры, археология
Культура, Новости культуры, Археология
В Англии нашли древние гигантские топоры

В английском графстве Кент нашли гигантские топоры возрастом 300 тысяч лет

© Archaeology South-East/ UCLГигантские каменные артефакты, найденые на участке ледникового периода в графстве Кент
Гигантские каменные артефакты, найденые на участке ледникового периода в графстве Кент
© Archaeology South-East/ UCL
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. В английском графстве Кент нашли гигантские каменные топоры возрастом 300 тысяч лет, пишет Phys.org со ссылкой на Internet Archaeology.
Артефакты обнаружили на склоне холма над долиной Медуэй в глубоких отложениях, относящихся к ледниковому периоду.
Как говорит археолог Летти Инжрэй, древние приспособления этого типа называют гигантскими, когда их длина превышает 22 сантиметра. В Кенте нашли два топора, подходящих по диапазону. Самый крупный – 29,5 сантиметра в длину.
«
"Эти топоры такие громоздкие, что трудно представить, как их можно было использовать в быту. Возможно, у них была другая функция. Не столько практическая, сколько символическая – демонстрация силы и умений", – поясняет Инжрэй.
Эксперт признается, что сейчас ученые не знают, почему и какой именно вид древних людей создавал эти громадные инструменты.
Кроме гигантских топоров, на раскопках в долине Медуэй нашли около 800 древних артефактов, а также кладбище римских времен, где хоронили людей в I-IV веках нашей эры. Ученые наткнулись на останки 25 человек. 13 из них были кремированы.
Ранее сообщалось, что во дворе частного дома в норвежском Сетесдале нашли могилу викинга.
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