https://ria.ru/20230706/ariane-5-1882483794.html

Во Французской Гвиане запустили последнюю европейскую ракету Ariane-5

Во Французской Гвиане запустили последнюю европейскую ракету Ariane-5 - РИА Новости, 06.07.2023

Во Французской Гвиане запустили последнюю европейскую ракету Ariane-5

Последнюю европейскую ракету-носитель Ariane-5 запустили с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщает компания Arianespace. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T01:17

2023-07-06T01:17

2023-07-06T03:11

arianespace

французская гвиана

россия

украина

европейское космическое агентство

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ПАРИЖ, 6 июл - РИА Новости. Последнюю европейскую ракету-носитель Ariane-5 запустили с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщает компания Arianespace."Наша последняя Ariane-5 только что взлетела из Гвианского космического центра. Прощай, наша красавица", - говорится в сообщении компании в Twitter.В среду компания сообщила, что последний запуск европейской ракеты-носителя Ariane-5 с космодрома Куру перенесен на сутки из-за непогоды. Запуск должен был состояться в ночь на среду. Изначально пуск был запланирован на 16 июня, однако был отложен из-за неисправности.Этот 117-й запуск должен ознаменовать окончание 27-летней службы ракеты-носителя. Она должна доставить на орбиту французский военный коммуникационный спутник, а также экспериментальный немецкий спутник.Ввод в эксплуатацию новой ракеты-носителя Ariane-6 неоднократно переносился. Как сообщали ранее в Европейском космическом агентстве, в лучшем случае он может состояться до конца 2023 года.После начала специальной военной операции России на Украине 24 февраля 2022 года страны ЕС ввели санкции в отношении российских предприятий космической отрасли. В ответ "Роскосмос" объявил о прекращении сотрудничества по организации запусков с космодрома Куру.

https://ria.ru/20230629/manturov-1881058655.html

французская гвиана

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arianespace, французская гвиана, россия, украина, европейское космическое агентство