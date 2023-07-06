https://ria.ru/20230706/ariane-5-1882483794.html
Во Французской Гвиане запустили последнюю европейскую ракету Ariane-5
Во Французской Гвиане запустили последнюю европейскую ракету Ariane-5 - РИА Новости, 06.07.2023
Во Французской Гвиане запустили последнюю европейскую ракету Ariane-5
Последнюю европейскую ракету-носитель Ariane-5 запустили с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщает компания Arianespace. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T01:17
2023-07-06T01:17
2023-07-06T03:11
arianespace
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ПАРИЖ, 6 июл - РИА Новости. Последнюю европейскую ракету-носитель Ariane-5 запустили с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщает компания Arianespace."Наша последняя Ariane-5 только что взлетела из Гвианского космического центра. Прощай, наша красавица", - говорится в сообщении компании в Twitter.В среду компания сообщила, что последний запуск европейской ракеты-носителя Ariane-5 с космодрома Куру перенесен на сутки из-за непогоды. Запуск должен был состояться в ночь на среду. Изначально пуск был запланирован на 16 июня, однако был отложен из-за неисправности.Этот 117-й запуск должен ознаменовать окончание 27-летней службы ракеты-носителя. Она должна доставить на орбиту французский военный коммуникационный спутник, а также экспериментальный немецкий спутник.Ввод в эксплуатацию новой ракеты-носителя Ariane-6 неоднократно переносился. Как сообщали ранее в Европейском космическом агентстве, в лучшем случае он может состояться до конца 2023 года.После начала специальной военной операции России на Украине 24 февраля 2022 года страны ЕС ввели санкции в отношении российских предприятий космической отрасли. В ответ "Роскосмос" объявил о прекращении сотрудничества по организации запусков с космодрома Куру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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arianespace, французская гвиана, россия, украина, европейское космическое агентство
Arianespace, Французская Гвиана, Россия, Украина, Европейское космическое агентство
Во Французской Гвиане запустили последнюю европейскую ракету Ariane-5
Arianespace: во Французской Гвиане запустили последнюю европейскую ракету Ariane-5
ПАРИЖ, 6 июл - РИА Новости. Последнюю европейскую ракету-носитель Ariane-5 запустили с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщает компания Arianespace.
"Наша последняя Ariane-5 только что взлетела из Гвианского космического центра. Прощай, наша красавица", - говорится в сообщении компании в Twitter.
В среду компания сообщила, что последний запуск европейской ракеты-носителя Ariane-5 с космодрома Куру перенесен на сутки из-за непогоды. Запуск должен был состояться в ночь на среду. Изначально пуск был запланирован на 16 июня, однако был отложен из-за неисправности.
Этот 117-й запуск должен ознаменовать окончание 27-летней службы ракеты-носителя. Она должна доставить на орбиту французский военный коммуникационный спутник, а также экспериментальный немецкий спутник.
Ввод в эксплуатацию новой ракеты-носителя Ariane-6 неоднократно переносился. Как сообщали ранее в Европейском космическом агентстве
, в лучшем случае он может состояться до конца 2023 года.
После начала специальной военной операции России
на Украине
24 февраля 2022 года страны ЕС
ввели санкции в отношении российских предприятий космической отрасли. В ответ "Роскосмос
" объявил о прекращении сотрудничества по организации запусков с космодрома Куру.
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