https://ria.ru/20230706/arest-1882695559.html

В США арестовали организатора акции в защиту Ассанжа у здания Минюста

В США арестовали организатора акции в защиту Ассанжа у здания Минюста - РИА Новости, 06.07.2023

В США арестовали организатора акции в защиту Ассанжа у здания Минюста

Американский активист, сооснователь популярного в США производителя мороженого Ben & Jerry's Бен Коэн арестован полицией при проведении организованной им акции... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T23:49

2023-07-06T23:49

2023-07-06T23:50

в мире

джулиан ассанж

wikileaks

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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Американский активист, сооснователь популярного в США производителя мороженого Ben & Jerry's Бен Коэн арестован полицией при проведении организованной им акции у здания министерства юстиции в Вашингтоне, где он сжег Билль о правах и требовал освободить Джулиана Ассанжа, передает корреспондент РИА Новости. "Думаю, что большинство людей не вполне в курсе того, что происходит и что (американская - ред.) администрация делает с Джулианом Ассанжем, и почему они это делают", - заявил Коэн журналистам во время проведения акции у стен министерства. Он добавил, что намерен делать "так много, как сможет", и выразил надежду на то, что своими действиями вдохновит других людей. "Пока Джулиан Ассанж находится под следствием, свобода прессы остается все лишь горсткой бессмысленных слов", - резюмировал Коэн. После сожжения Билля о правах Коэн устроил сидячий пикет у министерства юстиции, но вскоре был арестован. Джулиан Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным им для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы в Соединенных Штатах по обвинениям в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации. Сейчас Ассанж пытается обжаловать в Высоком суде Лондона апелляцию на решение о его экстрадиции из Великобритании.

https://ria.ru/20230503/assanzh-1869470294.html

https://ria.ru/20230705/assanzh-1882462493.html

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в мире, джулиан ассанж, wikileaks, великобритания, сша