https://ria.ru/20230706/arest-1882493821.html
Таксиста арестовали за попытку изнасилования "Миссис Сибирь-2016"
Таксиста арестовали за попытку изнасилования "Миссис Сибирь-2016" - РИА Новости, 06.07.2023
Таксиста арестовали за попытку изнасилования "Миссис Сибирь-2016"
Иностранный гражданин в Новосибирске задержан за попытку изнасилования девушки в машине такси, пострадавшей оказалась финалистка конкурса "Миссис Сибирь-2016". РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T05:30
2023-07-06T05:30
2023-07-06T05:31
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новосибирская область
виктор головко
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происшествия
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НОВОСИБИРСК, 6 июл – РИА Новости. Иностранный гражданин в Новосибирске задержан за попытку изнасилования девушки в машине такси, пострадавшей оказалась финалистка конкурса "Миссис Сибирь-2016". "Следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирск СУСК РФ по Новосибирской области расследуется уголовное дело в отношении иностранного гражданина за совершение преступления, предусмотренного части 3 статьи 30 части 1 статьи 131 УК РФ (покушение на изнасилование)", - сообщает следственное управление СК по Новосибирской области.По данным следствия, в июне 24-летний обвиняемый, "находясь в салоне автомобиля с потерпевшей, применяя насилие, попытался совершить ее изнасилование". В управлении пояснили, что довести задуманное до конца мужчине не удалось по не зависящим от него обстоятельствам, девушке удалось убежать. "Благодаря совместной работе следователей СК и оперативных сотрудников полиции спустя непродолжительное время мужчина был задержан и опознан потерпевшей как лицо, совершившее в отношении нее преступление. По ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СУСК. В главке МВД добавили, что подозреваемый был задержан по ориентировке сотрудниками Госавтоинспекции. Новостной портал ngs.ru сообщил, что пострадавшей оказалась многодетная мать, дизайнер, стилист и финалистка конкурса "Миссис Сибирь-2016" Виктория Головко. Она рассказала, что инцидент произошел рано утром 11 июня, когда она возвращалась на такси с празднования своего дня рождения. Издание со слов девушки сообщает, что таксист довез ее до подъезда дома, внезапно перелез на заднее сиденье и попытался изнасиловать, однако пострадавшая оказала сопротивление и в какой-то момент он, не получив желаемого, отпустил ее.
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новосибирск, россия, новосибирская область, виктор головко, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Новосибирск, Россия, Новосибирская область, Виктор Головко, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Таксиста арестовали за попытку изнасилования "Миссис Сибирь-2016"
Работающего таксистом иностранца арестовали за попытку изнасилования "Миссис Сибирь-2016"
НОВОСИБИРСК, 6 июл – РИА Новости. Иностранный гражданин в Новосибирске задержан за попытку изнасилования девушки в машине такси, пострадавшей оказалась финалистка конкурса "Миссис Сибирь-2016".
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"Следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирск СУСК РФ по Новосибирской области расследуется уголовное дело в отношении иностранного гражданина за совершение преступления, предусмотренного части 3 статьи 30 части 1 статьи 131 УК РФ (покушение на изнасилование)", - сообщает следственное управление СК по Новосибирской области.
По данным следствия, в июне 24-летний обвиняемый, "находясь в салоне автомобиля с потерпевшей, применяя насилие, попытался совершить ее изнасилование". В управлении пояснили, что довести задуманное до конца мужчине не удалось по не зависящим от него обстоятельствам, девушке удалось убежать.
"Благодаря совместной работе следователей СК и оперативных сотрудников полиции спустя непродолжительное время мужчина был задержан и опознан потерпевшей как лицо, совершившее в отношении нее преступление. По ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СУСК. В главке МВД добавили, что подозреваемый был задержан по ориентировке сотрудниками Госавтоинспекции.
Новостной портал ngs.ru сообщил, что пострадавшей оказалась многодетная мать, дизайнер, стилист и финалистка конкурса "Миссис Сибирь-2016" Виктория Головко
. Она рассказала, что инцидент произошел рано утром 11 июня, когда она возвращалась на такси с празднования своего дня рождения.
Издание со слов девушки сообщает, что таксист довез ее до подъезда дома, внезапно перелез на заднее сиденье и попытался изнасиловать, однако пострадавшая оказала сопротивление и в какой-то момент он, не получив желаемого, отпустил ее.
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