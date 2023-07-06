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Таксиста арестовали за попытку изнасилования "Миссис Сибирь-2016" - РИА Новости, 06.07.2023
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05:30 06.07.2023 (обновлено: 05:31 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/arest-1882493821.html
Таксиста арестовали за попытку изнасилования "Миссис Сибирь-2016"
Таксиста арестовали за попытку изнасилования "Миссис Сибирь-2016" - РИА Новости, 06.07.2023
Таксиста арестовали за попытку изнасилования "Миссис Сибирь-2016"
Иностранный гражданин в Новосибирске задержан за попытку изнасилования девушки в машине такси, пострадавшей оказалась финалистка конкурса "Миссис Сибирь-2016". РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T05:30
2023-07-06T05:31
новосибирск
россия
новосибирская область
виктор головко
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 6 июл – РИА Новости. Иностранный гражданин в Новосибирске задержан за попытку изнасилования девушки в машине такси, пострадавшей оказалась финалистка конкурса "Миссис Сибирь-2016". &quot;Следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирск СУСК РФ по Новосибирской области расследуется уголовное дело в отношении иностранного гражданина за совершение преступления, предусмотренного части 3 статьи 30 части 1 статьи 131 УК РФ (покушение на изнасилование)&quot;, - сообщает следственное управление СК по Новосибирской области.По данным следствия, в июне 24-летний обвиняемый, "находясь в салоне автомобиля с потерпевшей, применяя насилие, попытался совершить ее изнасилование". В управлении пояснили, что довести задуманное до конца мужчине не удалось по не зависящим от него обстоятельствам, девушке удалось убежать. "Благодаря совместной работе следователей СК и оперативных сотрудников полиции спустя непродолжительное время мужчина был задержан и опознан потерпевшей как лицо, совершившее в отношении нее преступление. По ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СУСК. В главке МВД добавили, что подозреваемый был задержан по ориентировке сотрудниками Госавтоинспекции. Новостной портал ngs.ru сообщил, что пострадавшей оказалась многодетная мать, дизайнер, стилист и финалистка конкурса "Миссис Сибирь-2016" Виктория Головко. Она рассказала, что инцидент произошел рано утром 11 июня, когда она возвращалась на такси с празднования своего дня рождения. Издание со слов девушки сообщает, что таксист довез ее до подъезда дома, внезапно перелез на заднее сиденье и попытался изнасиловать, однако пострадавшая оказала сопротивление и в какой-то момент он, не получив желаемого, отпустил ее.
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новосибирск, россия, новосибирская область, виктор головко, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Новосибирск, Россия, Новосибирская область, Виктор Головко, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Таксиста арестовали за попытку изнасилования "Миссис Сибирь-2016"

Работающего таксистом иностранца арестовали за попытку изнасилования "Миссис Сибирь-2016"

© Фото : ГУ МВД России по Красноярскому краюЗадержание преступника
Задержание преступника - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© Фото : ГУ МВД России по Красноярскому краю
Задержание преступника. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 6 июл – РИА Новости. Иностранный гражданин в Новосибирске задержан за попытку изнасилования девушки в машине такси, пострадавшей оказалась финалистка конкурса "Миссис Сибирь-2016".
«

"Следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирск СУСК РФ по Новосибирской области расследуется уголовное дело в отношении иностранного гражданина за совершение преступления, предусмотренного части 3 статьи 30 части 1 статьи 131 УК РФ (покушение на изнасилование)", - сообщает следственное управление СК по Новосибирской области.

По данным следствия, в июне 24-летний обвиняемый, "находясь в салоне автомобиля с потерпевшей, применяя насилие, попытался совершить ее изнасилование". В управлении пояснили, что довести задуманное до конца мужчине не удалось по не зависящим от него обстоятельствам, девушке удалось убежать.
"Благодаря совместной работе следователей СК и оперативных сотрудников полиции спустя непродолжительное время мужчина был задержан и опознан потерпевшей как лицо, совершившее в отношении нее преступление. По ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СУСК. В главке МВД добавили, что подозреваемый был задержан по ориентировке сотрудниками Госавтоинспекции.
Новостной портал ngs.ru сообщил, что пострадавшей оказалась многодетная мать, дизайнер, стилист и финалистка конкурса "Миссис Сибирь-2016" Виктория Головко. Она рассказала, что инцидент произошел рано утром 11 июня, когда она возвращалась на такси с празднования своего дня рождения.
Издание со слов девушки сообщает, что таксист довез ее до подъезда дома, внезапно перелез на заднее сиденье и попытался изнасиловать, однако пострадавшая оказала сопротивление и в какой-то момент он, не получив желаемого, отпустил ее.
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