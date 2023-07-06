https://ria.ru/20230706/an-2-1882644482.html

Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в Кировской области

Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в Кировской области - РИА Новости, 06.07.2023

Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в Кировской области

Самолет Ан-2, на борту которого находились пять человек, в четверг совершил вынужденную посадку в Кирово-Чепецком районе Кировской области, рассказал РИА... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T17:39

2023-07-06T17:39

2023-07-06T17:43

происшествия

кировская область

ан-2

кирово-чепецкий район

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Самолет Ан-2, на борту которого находились пять человек, в четверг совершил вынужденную посадку в Кирово-Чепецком районе Кировской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В районе населенного пункта Чуваши совершил вынужденную посадку самолет Ан-2", - сказал собеседник агентства.По его словам, предварительно, на борту воздушного судна находились пять человек. К предполагаемому месту ЧП направлены наземные группы спасателей.

https://ria.ru/20230109/samolet-1843694960.html

кировская область

кирово-чепецкий район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, кировская область, ан-2, кирово-чепецкий район