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Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в Кировской области - РИА Новости, 06.07.2023
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17:39 06.07.2023 (обновлено: 17:43 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/an-2-1882644482.html
Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в Кировской области
Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в Кировской области - РИА Новости, 06.07.2023
Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в Кировской области
Самолет Ан-2, на борту которого находились пять человек, в четверг совершил вынужденную посадку в Кирово-Чепецком районе Кировской области, рассказал РИА... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T17:39
2023-07-06T17:43
происшествия
кировская область
ан-2
кирово-чепецкий район
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Самолет Ан-2, на борту которого находились пять человек, в четверг совершил вынужденную посадку в Кирово-Чепецком районе Кировской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В районе населенного пункта Чуваши совершил вынужденную посадку самолет Ан-2", - сказал собеседник агентства.По его словам, предварительно, на борту воздушного судна находились пять человек. К предполагаемому месту ЧП направлены наземные группы спасателей.
https://ria.ru/20230109/samolet-1843694960.html
кировская область
кирово-чепецкий район
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происшествия, кировская область, ан-2, кирово-чепецкий район
Происшествия, Кировская область, Ан-2, Кирово-Чепецкий район
Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в Кировской области

Ан-2, на борту которого были пять человек, вынужденно приземлился в Кировской области

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСамолет Ан-2
Самолет Ан-2 - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Самолет Ан-2. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Самолет Ан-2, на борту которого находились пять человек, в четверг совершил вынужденную посадку в Кирово-Чепецком районе Кировской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В районе населенного пункта Чуваши совершил вынужденную посадку самолет Ан-2", - сказал собеседник агентства.
По его словам, предварительно, на борту воздушного судна находились пять человек. К предполагаемому месту ЧП направлены наземные группы спасателей.
Место крушения АН-2 в Ненецком автономном округе. 9 января 2023 - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в НАО
9 января, 16:05
 
ПроисшествияКировская областьАн-2Кирово-Чепецкий район
 
 
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