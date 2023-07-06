https://ria.ru/20230706/afganistan-1882558651.html

Кремль прокомментировал желание Афганистана принять участие в саммите ШОС

Кремль прокомментировал желание Афганистана принять участие в саммите ШОС - РИА Новости, 06.07.2023

Кремль прокомментировал желание Афганистана принять участие в саммите ШОС

Возможность участия Афганистана в следующем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должна быть рассмотрена в ходе подготовки мероприятия, такие... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T13:05

2023-07-06T13:05

2023-07-06T13:05

шос

дмитрий песков

афганистан

талибан

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Возможность участия Афганистана в следующем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должна быть рассмотрена в ходе подготовки мероприятия, такие решения принимаются консенсусом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее сообщалось, что правящее в Афганистане движение "Талибан"* считает нужным содействие, чтобы страна участвовала в следующем саммите ШОС в Казахстане, талибы приветствуют касающиеся афганской тематики пункты принятой во вторник декларации ШОС. "Решение принимается консенсусом, поэтому это тема, которая должна быть рассмотрена в ходе подготовки к следующему саммиту", - сказал Песков журналистам.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20230704/politika-1882179120.html

афганистан

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

шос, дмитрий песков, афганистан, талибан