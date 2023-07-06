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Кремль прокомментировал желание Афганистана принять участие в саммите ШОС - РИА Новости, 06.07.2023
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13:05 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/afganistan-1882558651.html
Кремль прокомментировал желание Афганистана принять участие в саммите ШОС
Кремль прокомментировал желание Афганистана принять участие в саммите ШОС - РИА Новости, 06.07.2023
Кремль прокомментировал желание Афганистана принять участие в саммите ШОС
Возможность участия Афганистана в следующем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должна быть рассмотрена в ходе подготовки мероприятия, такие... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T13:05
2023-07-06T13:05
шос
дмитрий песков
афганистан
талибан
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Возможность участия Афганистана в следующем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должна быть рассмотрена в ходе подготовки мероприятия, такие решения принимаются консенсусом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее сообщалось, что правящее в Афганистане движение "Талибан"* считает нужным содействие, чтобы страна участвовала в следующем саммите ШОС в Казахстане, талибы приветствуют касающиеся афганской тематики пункты принятой во вторник декларации ШОС. "Решение принимается консенсусом, поэтому это тема, которая должна быть рассмотрена в ходе подготовки к следующему саммиту", - сказал Песков журналистам.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20230704/politika-1882179120.html
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шос, дмитрий песков, афганистан, талибан
ШОС, Дмитрий Песков, Афганистан, Талибан
Кремль прокомментировал желание Афганистана принять участие в саммите ШОС

Песков: участие Афганистана в саммите ШОС должно быть рассмотрено в ходе его подготовки

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг с эмблемой саммита ШОС
Флаг с эмблемой саммита ШОС - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Флаг с эмблемой саммита ШОС. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Возможность участия Афганистана в следующем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должна быть рассмотрена в ходе подготовки мероприятия, такие решения принимаются консенсусом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что правящее в Афганистане движение "Талибан"* считает нужным содействие, чтобы страна участвовала в следующем саммите ШОС в Казахстане, талибы приветствуют касающиеся афганской тематики пункты принятой во вторник декларации ШОС.
"Решение принимается консенсусом, поэтому это тема, которая должна быть рассмотрена в ходе подготовки к следующему саммиту", - сказал Песков журналистам.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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ШОСДмитрий ПесковАфганистанТалибан
 
 
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