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В Адыгее проведут капремонт трех водозащитных дамб в 2023 году - РИА Новости, 06.07.2023
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Республика Адыгея
 
20:57 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/adygeya-1882683011.html
В Адыгее проведут капремонт трех водозащитных дамб в 2023 году
В Адыгее проведут капремонт трех водозащитных дамб в 2023 году - РИА Новости, 06.07.2023
В Адыгее проведут капремонт трех водозащитных дамб в 2023 году
В Адыгее в текущем году завершат капитальный ремонт трех и реконструируют аварийные участки еще двух водозащитных дамб, сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T20:57
2023-07-06T20:57
республика адыгея
краснодар
николай патрушев
владимир устинов
мурат кумпилов
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МАЙКОП, 6 июл – РИА Новости. В Адыгее в текущем году завершат капитальный ремонт трех и реконструируют аварийные участки еще двух водозащитных дамб, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасности населения в Южном федеральном округе обсудили в Краснодаре на совещании, которое провели секретарь Совбеза Николай Патрушев и полпред президента в ЮФО Владимир Устинов. По информации главы Адыгеи Мурата Кумпилова, в республике для защиты населения от паводков ведется работа по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений (ГТС) "За 2021-2023 годы сократилось число бесхозяйных ГТС и ГТС, находившихся в неудовлетворительном состоянии. В этом году планируется завершить капитальный ремонт трех бесхозяйных защитных дамб, ликвидировать одно водорегулирующее ГТС, провести капремонт аварийных участков двух защитных дамб", - говорится в сообщении. Власти республики уточнили, что работа по защите жителей региона от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера находится на постоянном контроле. "В Адыгее выработаны алгоритмы действий при ЧС, они на практике доказали свою эффективность. При поддержке федерального руководства продолжим работу над наращиванием резервов и развитием комплексной системы обеспечения безопасности населения и территорий", – сообщил по итогам совещания Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба. По данным республиканского правительства, с начала года в Адыгее зафиксировано пять чрезвычайных ситуаций муниципального и межмуниципального уровня, вызванных обильными ливнями и градом. Всего в зону ЧС попало почти 1,6 тысячи домовладений, пострадало 750 гектаров сельхозугодий. Граждане, пострадавшие от подтоплений, в короткие сроки получили единовременную материальную помощь.
https://ria.ru/20230626/adygeya-1880572930.html
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краснодар, николай патрушев, владимир устинов, мурат кумпилов
Республика Адыгея, Краснодар, Николай Патрушев, Владимир Устинов, Мурат Кумпилов
В Адыгее проведут капремонт трех водозащитных дамб в 2023 году

В Адыгее проведут капремонт трех водозащитных дамб в 2023 году

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на город Майкоп
Вид на город Майкоп - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МАЙКОП, 6 июл – РИА Новости. В Адыгее в текущем году завершат капитальный ремонт трех и реконструируют аварийные участки еще двух водозащитных дамб, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасности населения в Южном федеральном округе обсудили в Краснодаре на совещании, которое провели секретарь Совбеза Николай Патрушев и полпред президента в ЮФО Владимир Устинов.
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По информации главы Адыгеи Мурата Кумпилова, в республике для защиты населения от паводков ведется работа по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений (ГТС)
«
"За 2021-2023 годы сократилось число бесхозяйных ГТС и ГТС, находившихся в неудовлетворительном состоянии. В этом году планируется завершить капитальный ремонт трех бесхозяйных защитных дамб, ликвидировать одно водорегулирующее ГТС, провести капремонт аварийных участков двух защитных дамб", - говорится в сообщении.
Власти республики уточнили, что работа по защите жителей региона от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера находится на постоянном контроле.
"В Адыгее выработаны алгоритмы действий при ЧС, они на практике доказали свою эффективность. При поддержке федерального руководства продолжим работу над наращиванием резервов и развитием комплексной системы обеспечения безопасности населения и территорий", – сообщил по итогам совещания Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба.
По данным республиканского правительства, с начала года в Адыгее зафиксировано пять чрезвычайных ситуаций муниципального и межмуниципального уровня, вызванных обильными ливнями и градом. Всего в зону ЧС попало почти 1,6 тысячи домовладений, пострадало 750 гектаров сельхозугодий. Граждане, пострадавшие от подтоплений, в короткие сроки получили единовременную материальную помощь.
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Республика АдыгеяКраснодарНиколай ПатрушевВладимир УстиновМурат Кумпилов
 
 
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